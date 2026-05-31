Grammy ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West (Ye), İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserde 118 bin kişiye performans sergiledi. Organizasyon komitesinden aktarıldığına göre, bu rakam ile tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekoru kırıldı.

Saat 16.00'da kapıların açılmasıyla alan dolmaya başlarken, sanatçı saat 21.00'da sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saatten fazla süren etkinlikte, sanatçının kariyerindeki klasikleşmiş parçalarının yanı sıra yeni duyurduğu "BULLY" albümünden eserler de yer aldı.

AKİRA İLHAMLI DEV SAHNE VE IŞIK ŞOVU

Konser için Japon anime klasiği Akira'dan ilham alınarak tasarlanan devasa bir dünya küresi kuruldu. Seyircilere koltuk numaralarına göre dağıtılan 118 bin adet senkronize ışıklı bileklik, müziğin ritmine göre eş zamanlı yanıp sönerek stadyumu aydınlattı. Sanatçı sahneden, "118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık" sözleriyle seyircilere seslendi.

KÜRESEL TURİZM VE DİJİTAL ETKİLEŞİM

Etkinlik; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere on binlerce yabancı turisti İstanbul'a çekti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın GoTürkiye çatısı altında yürüttüğü stratejiyle desteklenen konser, Kanye West'in resmi YouTube kanalından da canlı yayımlandı.

STADYUM KONSERLERİNDE KAPASİTE VE PRODÜKSİYON ÖLÇEĞİ

Sanatçının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles SoFi Stadyumu'nda şekillendirdiği yüksek ölçekli sahne dili, İstanbul'da daha geniş bir alana uyarlandı. Uluslararası müzik endüstrisi verilerine göre, 100 bin barajını aşan stadyum konserleri hem lojistik hem de görsel senkronizasyon açısından devasa bir altyapı gerektiriyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun fiziksel kapasitesi, bu çok katmanlı festival deneyiminin Avrupa'daki en büyük prodüksiyon kurulumlarından biri olmasına imkan tanıdı.

Sosyal medyada küresel trend listelerine giren organizasyon, uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Etkinlik, İstanbul'un kültür ve müzik ekonomisindeki konumunu pekiştiren bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.