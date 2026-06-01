​Alanya’da örnek bir hayvansever, sokak kedilerini beslemek ve tedavilerini üstlenmek için mahallenin belirli noktalarına mama kapları yerleştirdi. Bir süre sonra kapların sürekli ortadan kaybolduğunu fark eden hayvansever, durumu anlamak için güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izlediğinde ise adeta gözlerine inanamadı; sokak kedileri için konulan mama tabakları kimliği belirsiz bir kadın tarafından çalınıyordu.

​İNSANLIK DIŞI MANZARA GÜVENLİK KAMERASINDA

​Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokak canlılarının beslenmesi için bırakılan kapların soğukkanlı bir şekilde alınarak götürüldüğü net bir şekilde görüldü. Yaşanan bu vicdansızlık hem mahalle sakinlerinin hem de Alanya’daki hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Sokak hayvanlarının rızkına göz dikilmesi, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

​Yaşanan bu olay üzerine bir açıklama yapan Alanya belediyesi barınak gönüllüsü Hasan Sağlamer: “Eğer bu görüntüler, bu tabakları alan hanımefendiye ulaşırsa o tabakları lütfen yerine koysun, eğer ihtiyacı varsa ben kendisine yardımcı olacağım ama lütfen o tabaklar yerine konulsun, neye şahit olursak olalım bir kedinin mama tabağına tenezzül edildiğine şahit olmayalım" ifadelerini kullandı.