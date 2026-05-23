TOPLANTIYA, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Disiplin Kurulu Üyesi Ali Orkan, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kerim Sarıkaya ve Alanya’dan sorumlu tur operatörlerinin temsilcileri katılım sağladı. 2026 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı, uluslararası pazarlardaki gelişmelerin ve tanıtım stratejilerinin ele alındığı toplantı, sektör temsilcileri ile yerel yönetim arasındaki fikir alışverişini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

‘BÖLGEMİZİN YAŞANANLARDAN EN AZ ETKİYLE ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Turizm sezonunu olumsuz etkileyen birçok olay yaşandığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu olayların Alanya’ya olan etkisini en aza indirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Özçelik, “Bu birlikte gerçekleştirdiğimiz dördüncü toplantı. Her yerde, Alanya için hep beraber çalışmamız gerektiğini söylüyorum. Geçtiğimiz gün, Kültür Sanat ve Turizm Festivalimizin basın toplantısını gerçekleştirdik. Çok sayıda basın mensubu katıldı. Bu güzel bir şey. Demek ki turizmle ilgili olduğunda, Alanya ile ilgili olduğunda basın da dâhil olmak üzere birlikte çalışma inancımızı birbirimize aşıladığımızı düşünüyorum. Bir yerde bir sıkıntı var. Belki de en güzel sezonlardan birisini yaşayacaktık. Ancak siyasi olaylar ve savaş mevzuları çıktı. Bundan dolayı fiyatlar uçtu gitti, uçak fiyatları bile tavan yaptı. Biz gerek Alanya Belediyesi, ALTAV, ALTİD, ALTSO ve TÜRSAB olarak, turizm sektörünün bu olaylardan diğer bölgelere göre daha az etkileşim almak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden gelen beklentileri de yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

‘ALANYA ADINA YAPTIĞIMIZ HİÇBİR İŞTE SİYASET GÜTMÜYORUZ’

Alanya’yı geliştirmek adına festivallere, plaj sporları merkezindeki organizasyonlara gibi etkinlikler için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Özçelik, “Bunları yaparken sadece bunları organize etmek değil tanıtımını yapmak adına daha profesyonel daha güzel işler yapmak için uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) gitti, projelerini sundular ve destek alacak duruma geldik. Alanya adına yaptığımız hiçbir işte siyaset gütmüyoruz. Bu toplantıda da siyaset yok ve Alanya için önemli” diye konuştu.

‘ALANYA TURİZMİNİ ORTAK AKILLA HAK ETTİĞİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ’

Göreve geldikleri günden bu yana Alanya’da turizm sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, "Hepimiz aynı gemideyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Belediye Başkanımız ve ekibimizle birlikte, turizm sektörüne hak ettiği değeri ve ilgiyi göstermek, Alanya’mızı o eski canlı ve güzel günlerine yeniden kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şehrimizi bir adım daha ileriye taşımak adına verdiğimiz bu mücadelede aslında yalnız değiliz; birçoğunuzla uluslararası fuarlarda omuz omuza çalışıyor, bu çabayı hep birlikte sergiliyoruz.

Bildiğiniz gibi turizm, pamuk ipliğine bağlı ve son derece kırılgan bir yapıya sahip. Bu nedenle, olası krizlere karşı dirençli olmak ve doğru stratejiler üretebilmek adına sizlerle gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantılarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Alanya Belediyesi ve ALTAV olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile çok verimli bir çalışma dönemine girdik. ALTAV olarak Alanya’daki etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri için sunduğumuz projelere TGA'nın tam destek vereceğini de buradan büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim.



Önümüzdeki dönemde; alternatif pazar arayışlarımız ve turizmde hangi alanlarda atağa kalkmamız gerektiği konusunda siz kıymetli paydaşlarımızın vizyonuna ve önerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden sizlerden bu konudaki fikir ve önerilerinizi bekliyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.