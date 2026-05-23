Ankara’da düzenlenen ve çok sayıda üniversite öğrencisini bir araya getiren AND Gençlik 19 Mayıs Balosu, yoğun katılım ve dikkat çeken organizasyonuyla tamamlandı. Alanyalı iş insanları Kemal Kahya ve Mehmet Kahya’nın sahipleri arasında yer aldığı Mercure Hotel Ankara, organizasyona ev sahipliği yaparak gençleri başkentte ağırladı.

Aydınlık Nesiller Derneği (AND) Yönetim Kurulu tarafından organize edilen etkinliğe Türkiye’nin birçok farklı ilinden Ankara’ya gelen üniversite öğrencileri katıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen baloda gençler hem sosyal etkinliklerde buluştu hem de dayanışma mesajı verdi.

“HAFIZALARDA YER EDEN BİR ORGANİZASYON OLDU”

Etkinlik sonrası açıklama yapan AND Yönetimi, organizasyonun hazırlık sürecinden final anına kadar büyük bir koordinasyon ve özveriyle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, otel yönetimi başta olmak üzere teknik ekip, servis personeli ve mutfak çalışanlarının süreç boyunca titizlikle görev yaptığı ifade edildi.

AND Yönetimi’nin teşekkür mesajı, aynı zamanda AND Alanya Temsilcisi ve gönüllüsü Mehmet Hacıkadiroğlu aracılığıyla Kahya ailesine iletildi. Organizasyonun “sıfır hata” ile tamamlandığı vurgulanırken, özellikle gençlerin memnuniyetinin dikkat çektiği belirtildi.

ALANYA’DAN ANKARA’YA UZANAN DESTEK

Alanya kökenli iş insanlarının Ankara’daki yatırımlarıyla dikkat çeken Kahya ailesinin, sosyal sorumluluk ve gençlik organizasyonlarına verdiği destek de bir kez daha gündeme geldi. Gençlerin bir araya geldiği böylesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapılmasının, Alanya adına da gurur verici olduğu ifade edildi.

AND Yönetim Kurulu ve AND Gençlik Kurulu tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin dört bir yanından gelen Atatürk gençliğine yakışır, hafızalardan silinmeyecek bir ev sahipliği sergilendi. Başta Kemal Kahya ve Mehmet Kahya olmak üzere tüm Mercure Hotel Ankara ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

GENÇLERDEN YOĞUN KATILIM

Baloya katılan üniversite öğrencileri gece boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya gelirken, organizasyonun hem sosyal hem de kültürel açıdan güçlü bir buluşma ortamı sunduğu değerlendirildi. Ankara’da gerçekleşen etkinlik, farklı şehirlerden gelen gençlerin kaynaşmasına da katkı sağladı.