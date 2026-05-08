TOPLANTIDA, Alanya’nın Türkiye turizminin en güçlü destinasyonlarından biri olduğu ancak turizmde artık yalnızca yatak kapasitesi, tesis kalitesi ve doğal güzelliklerin yeterli olmadığı vurgulandı. Küresel rekabetin giderek arttığı, turist beklentilerinin değiştiği ve ekonomik-siyasi gelişmelerin turizm hareketliliğini doğrudan etkilediği belirtilerek, Alanya’nın yeni döneme daha güçlü, planlı ve dirençli hazırlanması gerektiği ifade edildi. ALTİD Başkanı Cem Özcan, turizm sektörünün son yıllarda çok daha kırılgan bir yapıya dönüştüğünü belirterek, özellikle İran-Amerika-İsrail hattında yaşanan savaş ve gerilimlerin, Türkiye’nin yakın coğrafyasında ve sınır bölgelerinde devam eden belirsizliklerin, küresel ekonomik dalgalanmaların ve güvenlik algısının turizm talebi üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti. Özcan, 2026 sezonuna ilişkin beklentilerin temkinli değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Alanya’nın güçlü bir turizm markası olmasına rağmen dış pazarlardaki gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Yakın coğrafyada yaşanan çatışmalar, siyasi gerilimler, ekonomik baskılar, ulaşım maliyetleri ve tatil tercihlerindeki değişimlerin 2026 sezonunda beklenen seviyenin altında bir tablo oluşturma riski taşıdığı dile getirildi. Toplantıda, Alanya turizminin karşı karşıya olduğu risklerin yalnızca dış gelişmelerle sınırlı olmadığı da vurgulandı. Kent genelinde yaşanan ulaşım, trafik, kent içi erişim, otopark, çevre temizliği, hizmet kalitesi, şehir estetiği ve destinasyon yönetimi gibi başlıkların da turist memnuniyetini ve Alanya’nın marka değerini doğrudan etkilediği ifade edildi. Bu nedenle 2026 sezonuna hazırlık sürecinin yalnızca turizm işletmeleri üzerinden değil, bütün kent paydaşlarının katılımıyla yürütülmesi gerektiği belirtildi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, turizmin Alanya’nın ekonomik ve sosyal yaşamı açısından en önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, “Alanya turizmi hepimizin ortak meselesidir. Kentimizin güçlü yönlerini korurken, sorunlarımızı da ortak akılla çözmek zorundayız. Kent Konseyi olarak sektör temsilcilerinin görüşlerini dinlemeye ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda ayrıca Alanya’nın 2026 sezonuna daha hazırlıklı girebilmesi için tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, alternatif pazarların değerlendirilmesi, kent genelinde hizmet standardının yükseltilmesi, turist deneyimini olumsuz etkileyen sorunların azaltılması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi. Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, turizmin yalnızca sektör temsilcilerinin değil; yerel yönetimlerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, esnafın ve tüm kent halkının ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Alanya’nın turizmdeki güçlü konumunu koruyabilmesi için krizlere karşı hazırlıklı, sürdürülebilir ve bütüncül bir turizm anlayışının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantı, turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler, 2026 yılına yönelik riskler ve Alanya’nın turizm geleceğine dair görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN