Alanya Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde gece boyunca süren kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların bayramı daha temiz ve düzenli bir ortamda geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ana caddelerden ara sokaklara kadar birçok noktada yoğun mesai yapılıyor.

Belediye ekipleri; yol yıkama araçları, vakumlu süpürgeler ve mobil temizlik ekipleriyle özellikle şehir merkezinde ve yoğun kullanılan bölgelerde detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Çalışmaların Alanya girişinden başlayarak Tosmur Mahallesi’ne kadar uzanan ana güzergâhta sürdüğü belirtildi.

BAYRAM ÖNCESİ GECE MESAİSİ

Ekiplerin, trafik yoğunluğunu azaltmak ve günlük yaşamı aksatmamak amacıyla çalışmalarına gece saatlerinde başladığı öğrenildi. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda yollar tazyikli suyla yıkanırken, kaldırımlarda biriken toz ve atıklar da temizleniyor.

Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan insan hareketliliği nedeniyle ana arterler, refüjler, kaldırımlar ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda hijyen çalışmalarına ağırlık veriliyor. Vakumlu süpürge araçları ise sabah saatlerine kadar ana caddelerde temizlik yaparak şehri yeni güne hazırlıyor.

“ÇALIŞMALAR PROGRAMLI ŞEKİLDE SÜRECEK”

Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, çalışmaların ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini söyledi. Demir, yürütülen temizlik faaliyetleriyle hem kötü görüntülerin önüne geçildiğini hem de sıcak yaz günleri öncesinde daha sağlıklı bir kent ortamı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bayram öncesinde sürdürülen yoğun mesai, özellikle gece saatlerinde çalışan temizlik personelinin çabasıyla vatandaşların da dikkatini çekiyor. Alanya’da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında temizlik çalışmalarının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.