Alanya’da seçim vaatleri artık asfalt, kaldırım, çay ocağı ziyaretiyle sınırlı değil. Yeni dönem vaatleri arasında sahne, mikrofon ve hoparlör de var. Evet yanlış duymadınız… Bu kez vaat, “oy verene düğün müziği”.

Alanya Metal İşleri Odası’nda seçim heyecanı artarken, başkan adaylarından Kerim Taş öyle bir projeyle çıktı ki, sanayi sitesinde konuşulmayan yer kalmadı. Seçilirse, esnafın ve esnaf çocuklarının düğünlerinde müzik ücretsiz olacak. DJ yok, orkestra yok, fatura hiç yok.

Müziğin mimarı ise sanayinin yakından tanıdığı bir isim:

Demirci, müzisyen, sahnenin “ağır abisi”… Nam-ı diğer Molla Dayı.

İtiraf edelim, bu vaat bugüne kadar duyduklarımızdan biraz farklı. Çünkü ilk kez bir oda seçimi, “oy–dans–müzik” üçgeninde ilerliyor. Eskiden esnaf düğün yaparken “altını kim takacak?” diye düşünürdü. Şimdi listeye yeni bir kalem eklendi: “Müzik bedava mı?”

Elbette işin şakası bir yana…

Düğün maliyetlerinin uçtuğu, müzisyenin bile taksitle tutulduğu bu dönemde, böyle bir söz esnaf için az şey değil. Hele ki iki çocuk evlendirecek bir ustaysanız, bu vaat kulağa bayağı hoş geliyor.

Ama insanın aklına da takılmıyor değil:

– Düğünler üst üste gelirse Molla Dayı klonlanacak mı?

– Aynı gün üç düğün olursa sanayide mi, salonda mı sahne alacak?

– “Metal İşleri Remix” gelir mi?

Şaka bir yana, bu vaat Alanya siyaset literatürüne şimdiden girdi bile. Kim bilir, belki yarın başka odalarda da benzer projeler görürüz:

Berberler Odası’ndan ücretsiz saç,

Lokantacılar Odası’ndan düğüne pilav,

Elektrikçilerden “ilk gece ışıkları bizden” kampanyası…

Sonuçta sandık kurulacak, oylar sayılacak.

Kazanan kim olur bilinmez ama şurası kesin:

Bu seçim sürecinin en neşeli vaadi şimdiden belli.

Alanya’da artık sadece sandıklar değil,

düğün pistleri de siyasete açık. Kalın sağlıcakla.