Alanya’nın Türktaş Mahallesi’nde uzun süredir devam eden içme suyu sorunu yeniden gündeme geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz ve mahalle sakinlerinin aktardığına göre, şebekedeki boru arızaları nedeniyle bazı noktalarda su temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ağustos ayında da mahallede haftalarca su sorunu yaşandığı ve vatandaşların eskiyen borulara kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştığı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak ana hat üzerinde yaşandığı belirtilen arıza, sorunun geçici onarımlardan ziyade altyapının genel durumuyla bağlantılı olabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

MUHTAR GÜRBÜZ'DEN ASAT'A TEPKİ

Türktaş Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz, sorunun çözülmesi amacıyla Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yetkililerine ulaşmaya çalıştığını ancak girişimlerinden sonuç alamadığını öne sürdü. Gürbüz, ilgili birimin yöneticisine de ulaşamadığını belirterek hizmetin aksamasına ve iletişim eksikliğine tepki gösterdi. Alanya Kaymakamlığının güncel muhtar listesinde de Türktaş Mahallesi Muhtarı olarak Mustafa Gürbüz yer alıyor.

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise muhtarlarla kurum arasındaki iletişim için oluşturulduğu belirtilen WhatsApp grubu oluşturdu. Gürbüz, yaşanan su sorununu ve taleplerini gündeme getirmesinin ardından M.A. isimli kişi tarafından gruptan çıkarıldığını öne sürdü. Söz konusu iddiaya ilişkin ilgili kurumdan kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmazken, yaşanan gelişme mahallelerdeki altyapı sorunlarının ilgili kurumlara aktarılmasında muhtarların üstlendiği iletişim rolünü de gündeme getirdi.

ESKİYEN VE KİREÇLENEN HATLAR GÜNDEMDE

Mahallede yapılan incelemelerde ana hatların önemli bölümünün kireçlenerek işlevini kaybettiği iddia ediliyor. Ağustos ayında Türktaş’taki su sorununa ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerde de mahalle sakinleri şebeke borularının eski ve kireçlenmiş olduğunu belirtmiş, bazı bölümlerde vatandaşların boruları kendi imkânlarıyla onarmaya çalıştığı aktarılmıştı. Boruların mevcut teknik durumu ve yenileme gerekip gerekmediğinin kesin olarak belirlenebilmesi ise ancak kurumun yapacağı teknik inceleme sonucunda mümkün olabilecek.

SU ARIZALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

ASAT’ın resmi bilgilendirmesine göre içme suyu şebekesindeki boru ve bağlantı parçalarında meydana gelen arızaların onarılması, gerekli ekipman, iş gücü ve lojistik organizasyonun sağlanması kurumun su üretim ve işletme hizmetleri arasında bulunuyor. Kurum ayrıca üretim tesisleri ve şebekenin belirli noktalarındaki debi, basınç, pompa ve su kalitesi gibi verileri SCADA sistemi üzerinden takip ediyor. Ancak yerel bir hattaki fiziksel deformasyon, kireçlenme veya kapasite problemi söz konusu olduğunda saha incelemesi yapılarak arızanın kaynağının belirlenmesi ve buna göre onarım ya da hat yenileme yönteminin değerlendirilmesi gerekiyor.

VATANDAŞLAR ARIZA KAYDI OLUŞTURABİLİYOR

Su kesintisi veya şebeke arızası yaşayan vatandaşlar ASAT’ın resmi kanalları üzerinden bildirimde bulunabiliyor. Kurumun Alo ASAT 185 Çağrı Merkezi arıza ve şikâyet bildirimleri için kesintisiz hizmet verirken, ASAT’ın internet sitesinde de arıza ve kesinti bildirim bölümü ile dilek ve şikâyet başvuru sistemi bulunuyor. Kurumun açıklamasına göre inceleme gerektiren başvurular ilgili birimlere yönlendiriliyor ve sonuçlandırma süreci ilgili bölüm tarafından yürütülüyor. Uzun süre devam eden sorunlarda vatandaşların yaptıkları başvuruların kayıt bilgilerini saklaması, aynı noktada tekrarlanan arızaların takibinin yapılmasını kolaylaştırabiliyor.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ŞEBEKENİN DURUMU ÖNEMLİ

İçme suyu hatlarında tekrarlayan patlaklar yalnızca kesintiye yol açmakla kalmıyor; arızanın yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak su kaybına, basınç problemlerine ve aynı bölgenin yeniden kazılarak onarılmasına da neden olabiliyor. Bu nedenle sürekli arıza veren eski hatlarda yalnızca hasarlı bölümün tamir edilmesi yerine şebekenin teknik ömrü, boru çapı, malzemesi, basınç koşulları ve hattın mevcut kapasitesi birlikte değerlendirilerek yenileme ihtiyacının belirlenmesi önem taşıyor. Türktaş’taki hattın bu kapsamda yenilenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin nihai değerlendirmeyi ise yetkili kurumun teknik incelemesi ortaya koyacak.

GENİŞ HİZMET ALANI ALTYAPI YÖNETİMİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

Antalya genelinde içme suyu altyapısının işletilmesi geniş bir coğrafyaya yayılan kapsamlı bir hizmet oluşturuyor. ASAT’ın resmi verilerine göre kurum kent genelinde binlerce kilometrelik içme suyu şebekesini işletirken, yerleşik nüfusun yanı sıra yıl boyunca Antalya’ya gelen ziyaretçilerin oluşturduğu talebi de karşılamaya çalışıyor. Özellikle kırsal ve dağınık yerleşimlerde hatların uzunluğu, arazi koşulları, basınç farklılıkları ve mevcut şebekenin yaşı bakım-onarım süreçlerini daha önemli hale getiriyor.

TÜRKTAŞ HALKI KALICI MÜDAHALE BEKLİYOR

Türktaş’ta daha önce de gündeme gelen su sıkıntısının yeniden yaşanması, mahallede geçici arıza müdahalelerinin ötesinde altyapının bütün olarak değerlendirilmesi talebini güçlendirdi. Mahalle sakinleri ve Muhtar Mustafa Gürbüz, şebekenin incelenmesini, arızaların giderilmesini ve su temininin düzenli hale getirilmesini bekliyor. Gürbüz’ün iletişim grubundan çıkarıldığı yönündeki iddiası konusunda da ASAT veya ilgili kişilerden yapılabilecek açıklama, tartışmanın diğer tarafının görüşünün ortaya konulması açısından önem taşıyor.