Alanya'nın önemli turizm bölgelerinden Türkler'de faaliyet gösteren Long Beach Resort hakkında müşteriler tarafından dile getirilen şikâyetler sürüyor. Çevrimiçi tüketici platformlarına yansıyan farklı başvurularda özellikle hijyen, ortak kullanım alanlarının temizliği, yemek kalitesi, personel yaklaşımı ve güvenlik konuları öne çıkıyor.

Şikâyetlerin farklı tarihlerde ve farklı kullanıcılar tarafından benzer başlıklarla dile getirilmesi, iddiaların tesis yönetimi ve ilgili denetim birimleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte söz konusu anlatımların müşteri beyanlarından oluştuğu ve resmi denetim sonucu tespit edilmiş ihlaller olarak değerlendirilemeyeceği önem taşıyor.

HİJYEN VE HAVUZLARLA İLGİLİ ŞİKÂYETLER

2026 yazında yayımlanan müşteri şikâyetlerinin önemli bir bölümünde temizlik ve hijyen konusu gündeme getirildi. Tesiste konakladığını belirten bir müşteri, havuzların ve genel kullanım alanlarının temizliği konusunda sorun yaşadığını ileri sürdü.

Müşteri anlatımında havuz suyundaki koku, havuz diplerinin temizliği ile masa ve sandalyelerin hijyenine ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. Aynı başvuruda yemeklerin çeşitliliği ve çocuklara yönelik hizmetler konusunda da memnuniyetsizlik dile getirildi.

“KANALİZASYON KOKUSU” İDDİASI

Ağustos ayında yayımlanan başka bir müşteri şikâyetinde ise tesisin villa bölümünde kanalizasyonu andıran yoğun bir kokunun bulunduğu öne sürüldü. Şikâyet sahibi, sorunun konaklama deneyimini olumsuz etkilediğini ve çözüm konusunda beklediği sonucu alamadığını iddia etti.

Benzer dönemde yayımlanan başka başvurularda oda ve ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda da eleştiriler yer aldı. Bazı müşteriler yemeklerin kalitesi ve servis koşullarını da şikâyet konusu yaptı.

YEMEKLER DE ŞİKÂYETLERİN ODAĞINDA

Müşterilerin tekrar eden eleştirilerinden biri de yiyecek ve içecek hizmetleri oldu. Farklı tarihlerde tesiste konakladığını belirten kullanıcılar yemeklerin kalitesi, çeşitliliği ve servis hizmetlerine ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Bu iddialar açısından tesisin gıda güvenliği denetimleri ile mutfak ve servis alanlarında gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları önem taşıyor. Açık kaynaklarda incelenen müşteri şikâyetleri tek başına gıda mevzuatına aykırılık bulunduğunu kanıtlamıyor.

ODA TEMİZLİĞİ VE BÖCEK ŞİKÂYETİ

Ağustos ayında yayımlanan bir başka müşteri anlatımında oda temizliğiyle ilgili sorunlar yaşandığı ve konaklama alanında böcek görüldüğü ileri sürüldü. Aynı müşteri güvenlik konusunda da memnuniyetsizlik yaşadığını belirtti.

Özellikle yüksek doluluk oranlarının yaşandığı turizm sezonunda oda temizliği, ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu, havuz bakımı ve gıda güvenliği konaklama tesislerinin temel hizmet başlıkları arasında bulunuyor.

OTEL OTOPARKINDA ARAÇ HASARI VE PLAKA KAYBI İDDİASI

Long Beach hakkındaki şikâyetler yalnızca temizlik ve yemeklerle sınırlı değil. Ağustos ayında yayımlanan bir başvuruda müşteri, konaklama boyunca tesisin otoparkında bıraktığı aracında hasar meydana geldiğini ve plakasının kaybolduğunu ileri sürdü.

Farklı müşteriler tarafından yayımlanan bazı şikâyetlerde ise tesis içerisinde kişisel eşyaların kaybolduğu iddia edildi. Mevcut bilgiler söz konusu kayıpların kim tarafından veya ne şekilde meydana geldiğini ortaya koymadığından, olayların doğrudan tesis çalışanlarıyla ilişkilendirilmesi mümkün değil.

REZERVASYONU OLDUĞU HALDE İÇERİ ALINMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ağustos ayında yayımlanan dikkat çeken başvurulardan birinde ise dört kişilik rezervasyon yaptırdığını belirten bir müşteri, yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından gece tesise ulaştıklarını ancak rezervasyonlarına rağmen güvenlik tarafından içeri alınmadıklarını iddia etti.

Müşteri, yaşanan süreç nedeniyle mağdur olduğunu belirtirken farklı başvurularda restoran rezervasyonları ve personelin misafirlere yaklaşımı konusunda da eleştiriler dile getirildi.

PERSONEL DAVRANIŞLARI DA ELEŞTİRİ KONUSU

Çevrimiçi platformlara yansıyan şikâyetlerde tekrar eden başlıklardan biri de personel yaklaşımı oldu. Bazı müşteriler sorunlarını bildirdiklerinde yeterli çözüm üretilmediğini öne sürerken, bazı kullanıcılar çalışanların yaklaşımından memnun kalmadıklarını ifade etti.

Birden fazla müşterinin benzer hizmet başlıklarında şikâyette bulunması iddiaların incelenmesini önemli hale getirirken, müşteri anlatımlarının bağımsız bir resmi denetim veya yargı kararı niteliği taşımadığı unutulmamalı.

SAHTE REZERVASYON TUZAĞINDA LONG BEACH ADI KULLANILDI

Long Beach adı 2026 yazında farklı bir sorunla daha gündeme geldi. Otelin adını ve kurumsal görünümünü taklit eden internet kanalları üzerinden rezervasyon yaptığını düşünen bazı tüketiciler ödeme yaptıktan sonra gerçek rezervasyonlarının bulunmadığını ileri sürdü.

Ancak mevcut bilgiler bu işlemlerin Long Beach yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini göstermiyor. Aksine tesis yönetimi marka ve kurumsal kimliğini izinsiz kullanan sahte internet sitesi konusunda hukuki girişimde bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle sahte rezervasyon mağduriyetlerinin otelin hizmetlerine ilişkin diğer müşteri şikâyetlerinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.