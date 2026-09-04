Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kapısına çarpma bahanesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen gruptan M.B. (43), H.B. (43) ve Y.E.B. (24), 2'si kadın toplam 3 akrabasına demir sopalarla saldırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan Demirtaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan M.B., H.B. ve Y.E.B.'yi gözaltına aldı. Yaralı 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, savcılık tarafından 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden H.B. ve Y.E.B.'yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, M.B. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.