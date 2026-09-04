Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine yönelik şikayetlerin ardından kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için belirlenen ücret artış sınırına uyulmadığı yönünde Başkanlığa ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu, 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı.

ARA SINIFLARDA ZAM SINIRI YÜZDE 25

Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerinin belirlenmesine ilişkin süreç, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarda eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 akademik yılında uygulanabilecek artış oranının yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırıldı.

Düzenleme özellikle eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerini kapsıyor. Böylece öğrencilerin üniversiteye kayıt olduktan sonraki yıllarda öngörülemeyen ölçüde yüksek ücret artışlarıyla karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Hazırlık ve birinci sınıfa ilişkin ücretlendirme ise söz konusu ara sınıf artış sınırının kapsamı dışında değerlendiriliyor.

23 KURUMUN ÜCRETLERİ TEK TEK İNCELENECEK

YÖK'e ulaşan başvurularda bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen yüzde 25'lik sınırın üzerinde artış yaptığı öne sürüldü. Bunun üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. Denetim sürecinde kurumların 2026-2027 akademik yılı için açıkladıkları öğrenim ücretleri ile öğrencilere fiilen yansıtılan artışların mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

ŞİKAYETLER İVEDİLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

YÖK, öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedi şekilde incelendiğini daha önce de duyurmuştu. Bu nedenle öğrenim ücreti konusunda sorun yaşadığını düşünen öğrenciler açısından ilan edilen ücret, önceki akademik yılda uygulanan öğrenim bedeli, ödeme talebi ve üniversite tarafından yapılan bilgilendirmeler önem taşıyor. Bir ücret artışının kurallara uygun olup olmadığı değerlendirilirken öğrencinin hangi sınıfta bulunduğu ve uygulanan ücretin hangi akademik döneme ilişkin olduğu da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

İNCELEME NASIL İŞLEYECEK?

Başlatılan süreç doğrudan 23 kurumun kuralları ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Denetimin amacı, YÖK'e iletilen iddiaların kurumların ücret uygulamaları ve ilgili mevzuat karşılaştırılarak doğrulanması. İnceleme sonunda artışların belirlenen kurallara uygun olduğu anlaşılırsa iddialar karşılıksız kalabilecek; mevzuata veya Yükseköğretim Genel Kurulu kararlarına aykırılık tespit edilmesi halinde ise YÖK'ün yetkileri çerçevesinde gerekli işlemler gündeme gelebilecek.

ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Öğrencilerin ücret konusunda uyuşmazlık yaşamaları halinde üniversitenin kendilerine bildirdiği öğrenim bedellerini, ödeme belgelerini, sözleşme ve kayıt koşullarını, elektronik posta veya diğer yazılı bildirimleri saklamaları önem taşıyor. Şikayetin somut belgelerle desteklenmesi, hangi ücretin ne zaman ve hangi gerekçeyle talep edildiğinin denetim makamlarınca karşılaştırılmasını kolaylaştırıyor. Öğrenciler ayrıca üniversitelerinden ücretin hangi esaslara göre hesaplandığı konusunda yazılı açıklama talep edebiliyor ve gerektiğinde YÖK'e başvurabiliyor.

YÜKSEK EĞİTİM MALİYETLERİ AİLE BÜTÇELERİNİ ETKİLİYOR

Vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretleri yalnızca öğrencileri değil, eğitim giderlerini karşılayan aileleri de doğrudan ilgilendiriyor. Genel fiyat düzeyindeki yükseliş; personel, enerji, kira, teknoloji, laboratuvar ve diğer işletme giderleri üzerinden yükseköğretim kurumlarının maliyetlerini artırırken, öğrenim ücretlerindeki hızlı değişimler de hane bütçelerinde önemli bir yük oluşturabiliyor. Bu nedenle ücretlerin öngörülebilirliği ve öğrencinin eğitim süresince karşılaşacağı mali yükün belirli kurallara bağlanması, yükseköğretimde ekonomik erişilebilirlik açısından önem taşıyor.

DENETİMİN SONUCU BEKLENİYOR

Yükseköğretim Denetleme Kurulunun incelemesiyle birlikte 23 vakıf yükseköğretim kurumunun ücret politikalarının mevzuata uygunluğu netleşecek. YÖK'ün açıklamasına göre değerlendirme yalnızca üniversitelerin ilan ettiği rakamlarla sınırlı kalmayacak; öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının da belirlenen kurallara uygunluğu ele alınacak. Böylece şikayetlere konu olan uygulamalar ile resmi ücret politikaları arasındaki olası farklılıkların da denetim kapsamında ortaya çıkarılması hedefleniyor.