Alanya’nın Oba Mahallesi’nde sahil kenarında biriken çöp yığınları, kentin turizm imajını zedeleyen görüntülere sahne oldu. Siyah çöp poşetleri, plastik şişeler, köpük tabaklar ve çeşitli evsel atıkların gelişigüzel bırakıldığı alan, çevrede kötü kokuya neden olurken vatandaşların da tepkisini çekti.

Akdeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya’da, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillerde temizlik konusu yeniden gündeme geldi. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı Oba Sahili’nde ortaya çıkan manzara, çevre duyarlılığı ve denetimlerin yeterliliği konusunda soru işaretleri yarattı.

“BURASI ALANYA’NIN VİTRİNİ”

Bölgeden geçen vatandaşlar, sahilde oluşan görüntülerin Alanya’ya yakışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Çevrede yaşayanlar, “Burası Alanya’nın vitrini. Turistlerin yoğun olduğu bir noktada böyle görüntüler kabul edilemez” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapan insanların ve denize gelen ailelerin bu görüntülerle karşılaşmasının kent adına olumsuz bir izlenim oluşturduğunu ifade etti. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılması, Alanya’nın temiz ve düzenli turizm kenti kimliğine zarar verebileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

KÖTÜ KOKU VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ

Sahile bırakılan evsel atıkların yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığı, aynı zamanda çevrede yoğun bir kötü kokuya yol açtığı belirtildi. Sıcak havaların etkisiyle atıkların daha hızlı bozulduğunu ifade eden vatandaşlar, durumun halk sağlığı açısından da risk oluşturabileceğini söyledi.

YAZ SEZONU ÖNCESİ TEMİZLİK ÇAĞRISI

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı bu dönemde sahillerin temiz tutulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, Oba Sahili’nde düzenli temizlik yapılmasını ve çevreyi kirleten kişi ya da işletmelere yönelik denetimlerin artırılmasını talep etti.

Yetkililerden beklenti, sahildeki çöp yığınlarının kısa sürede kaldırılması ve benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemlerin alınması yönünde oldu. (Şerife ÇOBAN)