Pakistan, bir kez daha kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde bulunan Fateh Khel polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti.

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre saldırı, patlayıcı yüklü bir aracın polis kontrol noktasına çarpmasıyla gerçekleşti. Şiddetli patlamanın ardından bölgedeki güvenlik güçleri büyük hasar aldı.

POLİS NOKTASI TAMAMEN YIKILDI

Yetkililer, patlamanın etkisiyle Fateh Khel polis noktasının büyük ölçüde yıkıldığını açıkladı. Bölgede görev yapan polislerin bir kısmı enkaz altında kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 12 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, bazı polislerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

PATLAMANIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, intihar saldırısının hemen ardından saldırganlar farklı yönlerden polis noktasına ağır silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıda polis noktasında bulunan bir zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Pakistan güvenlik güçleri, olayın ardından Bannu ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Hayber Pahtunhva eyaleti, son yıllarda güvenlik güçlerine yönelik saldırıların sık yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor. Afganistan sınırına yakın olması nedeniyle zaman zaman silahlı grupların hedefi haline geliyor.

ULUSLARARASI ENDİŞE YARATTI

Polisleri hedef alan bu saldırı, Pakistan’daki güvenlik durumuna ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Ülkede son dönemde artan saldırılar, özellikle sınır bölgelerinde görev yapan güvenlik personelinin risk altında olduğunu bir kez daha gösterdi.