ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen etkinlik, Alanya Kalesi'nde bulunan Sandık Emini Kayhanlar Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tarafından Yörük kültürünü yaşatan "Folluk Fos" ve "Uçan Koçan" oyunları sergilendi. Çocukların neşeli gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda ayrıca katılımcılar, dilek ağacına kumaş ve bez parçaları bağlayarak dilek tuttu. Litvanyalı, Ukraynalı ve Alman katılımcıların da yer aldığı yumurta boyama atölyesi ise kültürel renklerin buluşmasına sahne oldu. Tarih öğretmeni Sedat Çolak da çocuklara yönelik "Eski Hıdırellezler" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

KOÇAK: "BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Etkinliğe katılan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak Hıdırellez coşkusuna ortak oldu. Koçak, Hıdırellez'in birlik, paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, "Geçmişten günümüze uzanan bu güzel geleneklerimizi çocuklarımızla birlikte yaşatmak bizim için çok kıymetli. Hıdırellez; dostluğun, umudun, bolluk ve bereketin simgesidir. Çocuklarımızın bu kültürü tanıyarak büyümesi geleceğimiz adına büyük önem taşıyor." dedi. Etkinlikle çocuklar hem geleneksel oyunlarla eğlendi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.