DAVA konusu olay, Alanya’nın Kadıpaşa Mahallesi’nde yer alan iki kritik parsel üzerinde şekillendi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2025 tarihli kararıyla; mülkiyeti şahsa ait olan ve "İbadet Alanı" ile "Yaya Yolu" fonksiyonunda kalan 21 ada 13 nolu parsel, "Merkezi İş Alanı" (MİA) olarak yeniden planlandı. Bu değişikliği mümkün kılmak amacıyla, hemen bitişikteki "Kargir Cami" vasıflı 21 ada 6 nolu parselin (Fevziye Camii) sınırları değiştirildi. Adil ve Emin Müftüoğlu, cami alanının küçültüldüğü ve değişikliğin sadece mülkiyet sahibine yarar sağladığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve planın iptali için dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: PLANLAMA HİYERARŞİSİ TERSİNE İŞLETİLDİ

Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, planlama disiplinine aykırı çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Raporda, 21 ada 13 nolu parsel malikinin ticari taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanan alt ölçekli planın (1/1000), üst ölçekli plana (1/5000) uydurulmaya çalışıldığı saptandı. Mahkeme, planlama hiyerarşisinin tersine işletilerek üst ölçekli planın "geriye dönük ve zorlama" bir şekilde değiştirilmesini hukuka aykırı buldu.

CAMİ ALANI KAĞIT ÜZERİNDE KORUNSA DA FONKSİYONUNU KAYBETTİ

Kararda, 21 ada 6 nolu parselde yer alan ibadet alanının toplam metrekaresinin kâğıt üzerinde korunmuş gibi gösterilmesine rağmen, parsel formunun "zorlama bir şekle" sokulduğu vurgulandı. 21 ada 13 parselin yapılaşma alanını genişletmek amacıyla cami parselinin cephesinin daraltıldığı, kuzeydeki yaya yolunun ise cami alanına dahil edilerek "şekilsel bir illüzyon" yaratıldığı ifade edildi. Mahkeme; bir donatı alanının kalitesinin sadece yüzölçümüyle değil, geometrik bütünlüğü ve erişilebilirliği ile ölçüleceğinin altını çizdi.

‘ŞAHSİ MAĞDURİYET’ KAMU YARARININ ÖNÜNE GEÇEMEZ

Davalı belediyenin "hak sahiplerinin mağduriyetini giderme" ve Müftülüğün "lojman yapma niyetimiz yok" görüşüyle savunduğu plan değişikliği, yargıdan döndü. Mahkeme heyeti; 21 ada 13 parselin dört tarafı kapalı bir "iç parsel" niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, buraya yüksek trafik üretecek banka, ofis gibi MİA fonksiyonları verilmesinin çevredeki yaşam kalitesini ve ulaşım güvenliğini bozacağını belirtti.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL KARARI

Antalya 4. İdare Mahkemesi, 21 ada 6 ve 13 nolu parselleri kapsayan plan değişikliğinin; teknik ve nesnel gerekçelere dayanmadığına, sadece parsel bazlı özel yarar sağladığına hükmetti. 31 Mart 2026 tarihinde oy birliğiyle alınan kararla, hukuka aykırı bulunan imar planı değişikliği iptal edildi. Davalı idarenin Antalya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor. (Sudi ÇANDIR)

