Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, ilçede yaşanan dudak uçuklatan bir dolandırıcılık olayını aydınlattı. Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli vatandaş ve eşini ağlarına düşüren şüpheliler, kendilerini devletin savcısı ve polisi olarak tanıttı. Kurdukları korku dolu senaryo ile mağdur çiftten tam 60 milyon lira haksız kazanç sağlayan şebeke için düğmeye basıldı.

DEV OPERASYONLA YAKALANDILAR

Nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen Antalya ve Alanya emniyet güçleri, kritik bir operasyona imza attı. Milyonlarca liralık vurgunun mimarı olduğu iddia edilen 10 şüpheli, düzenlenen ani baskınlarla kıskıvrak gözaltına alındı.

ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE

Emniyetteki sorgularının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 10 şüphelinin tamamı için "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama kararı verdi. Büyük yankı uyandıran olayın failleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik çemberi altında Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. (Mehmet AL)

