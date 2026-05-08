Festivalin açılışında gençler, Keanu Reeves ve Charlize Theron'un başrollerini paylaştığı kült film “Kasım’da Aşk Başkadır” ile keyifli bir akşam geçirdi. Sinema günleri 7 Mayıs Perşembe akşamı Zootropolis 2 filmiyle devam etti. 8 Mayıs Cuma günü sevilen grup Deblüman sahne alacak. 9 Mayıs Cumartesi akşamında Ankara Eshoes konseriyle festival zirve yapacak.

ADRENALİN VE SANAT BİR ARADA

Festivalin 8-9 Mayıs gündüz programında gençleri yoğun bir aktivite bekliyor. Festival içerisinde survivor, selfie alanları, balon futbolu, rodeo, voleybol, takım oyunları, şişme oyunlar, ahşap oyunlar, karnaval çadırı yer alıyor. Ayrıca cam sanatı, tişört-şapka tasarlama, mandala, takı tasarım, keçe, çanta baskısı, grafiti, latte art ve yüz boyama gibi workshoplar yapılacak.

“GENÇLİĞİ KAZANAN, GELECEĞİ KAZANIR”

Festival açılış konuşmasını yapan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu; “Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in dediği gibi ‘Gençliği kazanan, geleceği kazanır’ anlayışıyla sadece eğlenmek değil, sizlerle belediye arasında interaktif bir ilişki kurmak istiyoruz. Sizin hayallerinizi biz politika haline getireceğiz. Bu festival bizim bıraktığımız bir iz olacak ve uzun yıllar devam edecek. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Asrın Ateşoğlu ise festivalin tamamen gençlere özel tasarlandığını belirterek; “Gündüz etkinlikleri ve akşam konserleriye dolu dolu bir program hazırladık. Gençliğe önem veren Belediye Başkanımıza, festivali hayata geçirmemizi sağlayıp bizleri destekleyen Başkan Danışmanımız Faruk Konukçu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN