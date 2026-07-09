Antalya Kent Konseyi'nin 9 Temmuz 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlenen genel kurulunda yeni dönem yönetimi belirlendi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut başkan Semanur Kurt güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Antalyakorfez.com'un aktardığı habere göre, yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda kentin karar alıcı mekanizmaları bir araya geldi. Genel kurula Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, oda başkanı, muhtar, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu üyesi katılım sağladı.

YENİ YÜRÜTME KURULU KİMLERDEN OLUŞTU?

Seçim sürecinde Kent Konseyi Başkanı ile birlikte sekiz kişilik Yürütme Kurulu'nun da yeni üyeleri oylandı. Yapılan oylama neticesinde Seda Bayraktar, Güler Yılmaz Birol, Şaban Tat, Tuncay Neyişçi, Veysel Barut, İbrahim Bakır, Nazif Alp ve Osman Ayık yürütme kurulu üyeliklerine getirildi. Aynı toplantıda konsey bünyesinde faaliyet gösterecek Çalışma Grubu ve Meclis başkanlarının da belirleme işlemleri tamamlandı.

KENT KONSEYİNİN YEREL YÖNETİMDEKİ İŞLEVİ NEDİR?

Kent konseyleri, şehirlerin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını ortak bir masada buluşturan en üst düzey danışma organları olarak faaliyet gösteriyor. Antalya'nın yerel yönetim süreçlerine sivil katılımı artırmayı hedefleyen konsey, kentin ortak aklını temsil eden bir platform işlevi görüyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar, Semanur Kurt ve yeni yürütme kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.