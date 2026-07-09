Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Uganda ile Tanzanya arasında yapımı devam eden 1.443 kilometrelik Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) projesinde sona yaklaşıldı. Uganda'nın Hoima bölgesindeki Tilenga ve Kingfisher sahalarından çıkarılacak ham petrolü Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak olan hattın, bu yıl içinde ilk sevkiyata başlaması planlanıyor.

Günde 216 bin varil taşıma kapasitesine sahip olması beklenen proje, yaklaşık 5,6 milyar dolarlık bir yatırım bütçesiyle hayata geçiriliyor. Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in çoğunluk hissesine sahip olduğu konsorsiyumda, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC), Tanzanya Petrol Geliştirme Kurumu (TPDC) ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) de ortak olarak yer alıyor.

NEDEN ELEKTRİKLE ISITILIYOR?

Dünyanın en uzun elektrikle ısıtılan boru hattı unvanını taşıyan projenin bu teknik altyapısı, bölgeden çıkarılan petrolün yoğun yapısından kaynaklanıyor. Ham petrolün akışkanlığının sağlanması ve boru içinde katılaşmasının önlenmesi amacıyla 1.443 kilometrelik güzergah boyunca kesintisiz bir elektrikli ısıtma sistemi kullanılacak.

ÇEVRECİLERDEN İNGİLTERE'DE DAVA

Uganda ve Tanzanya hükümetleri projenin Doğu Afrika ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacağını belirtse de, çevreci örgütler farklı görüşte. Doğal yaşam alanlarının zarar göreceği, su kaynaklarının kirlenme riski taşıdığı ve karbon emisyonlarının artacağı gerekçesiyle İngiltere'de yaşayan bazı Ugandalılar ve çevre savunucuları, EACOP

Ltd şirketine karşı dava açtı.

Davacılar geçim kaynaklarının zarar gördüğünü ve toprak haklarının ihlal edildiğini öne sürerken, şirket yönetimi tüm operasyonların uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü savunuyor. Hukuki süreçlerin gölgesinde ilerleyen boru hattının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda Uganda, tarihinde ilk kez büyük ölçekli ham petrol ihracatına başlamış olacak.