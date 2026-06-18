ALANYA Budo Spor Kulübü'nün yıllardır yüzlerce sporcu yetiştirdiğini, il ve ulusal düzeyde önemli başarılara imza attığını belirten Kulüp Başkanı Evren Kurtoğlu, yaşanan süreç boyunca kulübün faaliyetlerini sürdürebilmesi adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kurtoğlu açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu süreçte en büyük motivasyonumuz çocuklarımız oldu. Verilen mücadele yalnızca bir tesisin ya da bir spor salonunun kullanımıyla ilgili değildi. Bu mücadele; yıllardır emek veren sporcularımızın, fedakârlık gösteren ailelerimizin ve Alanya'da Taekwondo sporunun geleceğinin korunması için verildi. Biz her zaman sporun, kurumsallığın ve hukukun yanında durduk. Çünkü biliyoruz ki spor yalnızca madalya kazanmak değil, aynı zamanda karakter yetiştirmektir.”

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kulübün yeniden faaliyetlerine başlayacağını belirten Kurtoğlu, antrenman programlarının ve yeni dönem çalışmalarının kısa süre içerisinde duyurulacağını söyledi. Çocuklar, gençler ve yetişkin sporcular için planlanan eğitim programlarının yeniden başlayacağını belirten Kurtoğlu, özellikle altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. “Taekwondo; disiplin, saygı, öz güven ve mücadele ruhu kazandıran bir spor dalıdır. Bizim hedefimiz yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Yeniden başlayacak çalışmalarımızla birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz.”

"HEDEF YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK"

Alanya Budo Spor Kulübü'nün geçmişte çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdiğini hatırlatan Kurtoğlu, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Kurtoğlu, “Alanya'nın spor potansiyeline inanıyoruz. Bu şehirden yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın hayallerine ulaşabilmeleri için çalışacağız. Hedefimiz yalnızca sportif başarılar elde etmek değil; Alanya'yı Taekwondo alanında daha güçlü bir noktaya taşımaktır” dedi. Kurtoğlu, kulübün önümüzdeki dönemde il, bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılmaya devam edeceğini, sporcuların gelişimi için gerekli tüm çalışmaların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

KURTOĞLU'NDAN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Kulüp Başkanı Evren Kurtoğlu, yaşanan süreç boyunca kulübün yanında olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Kurtoğlu, sporculara, velilere, gönüllülere, Alanya'da spora gönül veren kişi ve kuruluşlara, desteklerini esirgemeyen işletmelere ve kulübün yanında duran tüm paydaşlara teşekkür ederek, özellikle yeniden faaliyet sürecine ulaşılmasında önemli katkılar sunan kişi ve kurumların emeklerinin unutulmayacağını söyledi. Kurtoğlu, “Bir spor kulübünün ayakta kalabilmesi yalnızca antrenman yapmakla mümkün olmuyor. Zaman zaman görünmeyen ancak son derece önemli olan hukuki, idari ve kurumsal süreçler de büyük önem taşıyor. Bu süreçte bilgi ve tecrübeleriyle bize destek olan, yol gösteren, katkı sunan ve çözüm üretmek için emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Kurtoğlu ayrıca, Alanya'da sporun gelişmesine katkı sunan resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, spor camiasına ve spora değer veren tüm kesimlere teşekkür ederek, gençlerin sporla buluşmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“ŞİMDİ GENÇLERE VE SPORA SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

Açıklamasının sonunda Alanya kamuoyuna da seslenen Kurtoğlu, sporun gençlerin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kurtoğlu, "Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey ayrışmak değil, gençlerimizin etrafında birleşmektir. Spor; çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onlara hedef ve disiplin kazandıran en önemli alanlardan biridir. Bu nedenle spor kulüplerine, sporculara ve gençlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Yeniden faaliyetlerine hazırlanan Alanya Budo Spor Kulübü'nün önümüzdeki günlerde yeni çalışma programını açıklaması ve Taekwondo eğitimlerine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi