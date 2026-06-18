ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Demirtaş Mahallesi Köşkönü Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan ve 2024 yılında yaşanan elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Nadir Çintaş’ın adının verildiği çocuk parkı için açılış töreni düzenlendi. Törene Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Muhtarlar Odası Başkanı Rüştü Vural, Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bölgedeki okullardan gelen çocuklarda park açılışına katılırken, çocuklara Dağ Padişahı Öykü Kitabı, boyama kitabı ve Türk Bayrağı hediye edildi.

MUHTAR MECEK: BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek yaptı. Parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Mecek, “Parkımız Demirtaş’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Her zaman bir baba, bir abi ve bir dost gibi imdadımıza yetişen Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e teşekkür ediyorum. Demirtaş’taki kanalizasyon sorununu çözdü ve mahallemizin üçte ikisini sıcak asfaltla buluşturdu. Daha güzel bir Demirtaş hedefiyle birlikte çalışıyoruz. Bu bölgemiz daha önce içler acısı bir haldeydi. Konuyu kendilerine ilettik ve hemen harekete geçtiler. İnşallah daha güzel bir Demirtaş olacak.” dedi.

KAMİL ÇİNTAŞ: İYİ Kİ VARSINIZ

Merhum Nadir Çintaş’ın babası Kamil Çintaş ise konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bir baba olarak çok üzgünüm ama aynı zamanda çok gururluyum. Mahallemize bu hizmeti kazandıran Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah’tan dileğim, kimseyi evlat acısıyla sınamamasıdır. Evladımızın adı burada yaşayacağı için mutluyum.”

BAŞKAN ÖZÇELİK: MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de açılışa katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında, “Nadir kardeşimizin ailesine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Ne yazık ki hayat bazen böyle acı olaylarla karşımıza çıkıyor. Bu konuyu değerlendirdiğimizde, kardeşimizin adının bu memlekette yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşündük. Demirtaş ziyaretimiz sırasında bu alanın atıl durumunu görmüştük. Bugün ise dualarla, böylesine güzel bir parkın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir insanın adı nerelerde yaşar? Bazen bir evin duvarlarında, bazen bir fotoğraf albümünde, bazen de insanların hafızasında. Elim bir trafik kazası sonucu ömrünün baharında hayatını kaybeden evladımız Nadir Çintaş’ın adı, şimdi Demirtaş’ta, çocuk seslerinin yükseldiği bu parkta yaşayacak. Yıllar geçecek. Çocuklar burada oyunlar oynayacak, gençler burada buluşacak, aileler burada vakit geçirecek. Parkın girişindeki tabelada yazan Nadir Çintaş ismi, anısıyla yaşamaya devam edecek. Yerel yönetimler olarak bizler kentleri inşa ederiz; sokaklar, yollar, caddeler, parklar ve meydanlar yaparız. Ancak asıl önemli olan kalplere dokunabilmektir. Demirtaş Mahallemizdeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamak bize nasip olmuştu. Söğüt bölgesindeki sıcak asfalt çalışmamız da tamamlandı. İki caddemizin açılışı için hazırlıklarımız sürüyor. Sanayi çarşısıyla ilgili de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu birliktelik, bunları paylaşmamıza da vesile oldu. Alanya’nın tüm mahallelerinde, burada olduğu gibi eksikleri hızla gidermeye çalışıyoruz. Parkımızın Demirtaş Mahallemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle tören sona erdi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN