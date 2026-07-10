Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarımsal üretimde yenilikçi bir adım atıldı. Muhammed Bulut isimli üretici, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından ilçede telli terbiye sistemiyle modern bir incir bahçesi kurdu.

Bursa ve İzmir'deki tarım uygulamalarından ilham alan Bulut, dijital platformlar üzerinden edindiği bilgilerle projesini hayata geçirdi. Üretici, bu sezon bahçesinde ilk defa verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyen ilekleme uygulamasını başlattı.

İLEKLEME YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de yerinde incelediği bilgilere göre, ilekleme işlemi incir ağaçlarında doğal döllenmeyi sağlamak amacıyla yapılıyor. Uygulama kapsamında erkek incir meyveleri, dişi ağaçların bulunduğu bahçedeki tellere asılıyor. Bu meyvelerin içindeki incir arıcıkları polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu ve elde edilecek ürünün kalitesini artırıyor.

İLHAM KAYNAĞI ASKER ARKADAŞI

Üretici Muhammed Bulut'un aktardığına göre, modern sistemin fikri Bursa'da yaşayan bir asker arkadaşına dayanıyor. İzmir Menemen'deki profesyonel üreticileri de yakından takip eden Bulut, erkek incirlerin tellere eşit şekilde asılmasıyla arıcıkların tüm bahçeye homojen bir biçimde yayıldığını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise bu tür modern yetiştiricilik tekniklerinin bölgede yaygınlaşmasının tarımsal rekolte açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.