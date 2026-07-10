Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını riske atan ve gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel listeye, altısı doğrudan sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere toplam 15 yeni ürün dahil edildi. Son güncellemeyle birlikte sucuk, kıyma, çay, zeytinyağı ve baharat gibi temel tüketim maddelerindeki kural ihlalleri kayıt altına alındı.

ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI VE SAKATAT TESPİTİ

Yapılan resmi denetim sonuçlarına göre, et ve et ürünlerinde ciddi ihlaller saptandı. Mersin'in Yenişehir, Toroslar ve Erdemli ilçeleri ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren çeşitli firmaların ürettiği çiğ dana kıyma ve dana sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ankara Çubuk merkezli bir üreticinin dana sucuk ibareli ürününde deri dokusu ve kanatlı eti bulunurken, İstanbul Pendik ve Kayseri Kocasinan'da satışı yapılan bazı sucuk ve köftelerde ise kanatlı eti ile taşlık ve baş eti gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi. İstanbul Sultanbeyli'de piyasaya sürülen bir piliç büfe salamında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanımına rastlandı.

ÇAYDA BOYA, ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI

Gıda sahtekarlığı sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. İstanbul Beylikdüzü'nde üretimi yapılan iki farklı siyah çay markasında, mevzuata göre gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi saptandı. Ayrıca, İstanbul Büyükçekmece ve Rize merkezli bazı işletmelerin natürel sızma zeytinyağı etiketiyle piyasaya sunduğu ürünlerin içine tohum yağları karıştırıldığı raporlandı. İstanbul Zeytinburnu'nda satılan bir kekik markasında ise ürünün içine yabancı madde eklendiği ortaya çıktı.

TÜKETİCİLER HİLELİ GIDALARI NASIL SORGULAYABİLİR?

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini doğrudan kontrol etme imkanına sahip. Tüketiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden marka, ürün veya firma adı ile arama yapabiliyor. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar olmak üzere iki ayrı kategoride yayımlanan bu listeler, anlık olarak güncellenerek kamuoyunun erişimine açık tutuluyor. Şüpheli durumlarda vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden resmi bildirimde bulunarak denetim süreçlerine katkı sağlaması tavsiye ediliyor.