Günlük hayatta televizyonu kumandadan kapatmak, telefonu şarjdan çekmek veya bilgisayarı uyku moduna almak, enerji harcamasının bittiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, 'vampir enerji' olarak adlandırılan bu gizli tüketimin, evdeki toplam elektrik kullanımının yüzde 10'una kadar ulaşabildiğini vurguluyor.

Akkök Holding, Başkent Doğalgaz ve Torunlar Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Sepaş Enerji'nin aktardığına göre, bekleme (stand-by) modunda bırakılan cihazlar görünmeyen bir israf kaynağı oluşturuyor. Akıllı ev sistemlerinin ve internete bağlı donanımların yaygınlaşmasıyla birlikte, kapalı zannedilen birçok ekipman arka planda elektrik çekmeyi sürdürüyor.

HANGİ CİHAZLAR RİSK YARATIYOR?

Sadece uzaktan kumandayla kapatılan akıllı televizyonlar, gün boyu aktif tutulan modemler, oyun konsolları ve dijital ekranlı mutfak aletleri bu gizli tüketimin baş aktörleri arasında yer alıyor. Cihazların otomatik yazılım güncellemesi yapması veya çevrim içi ağ bağlantısını koruma ihtiyacı, aktif kullanım sürelerinin çok ötesinde bir enerji sarfiyatına yol açıyor.

VAMPİR ENERJİDEN NASIL KORUNULUR?

Elektrik faturalarındaki bu görünmez yükü hafifletmek için günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler büyük önem taşıyor. Sepaş Enerji, kullanılmayan cihazların tamamen kapatılmasını veya fişten çekilmesini, prizde boşta duran adaptörlerin toplanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca bağlantılı cihazların çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, evdeki enerji verimliliğini artırarak bütçeye doğrudan katkı sağlıyor.