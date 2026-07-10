Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine ilçedeki bir inşaat alanında operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı detaylı aramalarda, siyah poşetler içerisine gizlenmiş ve satışa hazır halde bulunan 8 parça halinde toplam 6 kilo 700 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında inşaat alanında bulunan 23 yaşındaki A.F.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde ele geçirilen maddelerden haberi olmadığını öne sürdü.

Şüphelinin, yasaklı maddelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat alanına bırakıldığını iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan A.F.İ., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ele geçirilen yaklaşık 10 milyon TL değerindeki esrara ise inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.