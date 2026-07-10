Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio ile geçmişte adı aşk dedikodularına karışan Rus oyuncu Natalya Rudova, tatil rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. 'Mafia: The Survival Game' filmiyle tanınan oyuncu, 43. yaşını kutlamak amacıyla Bodrum'u tercih etti.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen Kanye West konserini izlemek için Türkiye'ye gelen Rudova, bu kısa ziyareti sırasında tarihi ve kültürel mekanları detaylıca gezmişti. Ülkeye olan ilgisi artan ünlü isim, doğum günü kutlaması için rotasını Ege kıyılarına yöneltti.

DOĞASINA VE YEMEKLERİNE HAYRAN KALDI

Bodrum'daki tatili sırasında deneyimlerini paylaşan Rudova, Türkiye'ye yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Basına yansıyan açıklamalara göre ünlü oyuncu, "Yeni yaşımı harika bir yerde karşıladım. Doğaya ve yemeklere hayran kaldım" sözleriyle organizasyondan ve bölgeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dİ CAPRİO İDDİALARININ GEÇMİŞİ NEDİR?

Rus oyuncunun uluslararası magazin basınında geniş yer bulması, ağırlıklı olarak Leonardo Di Caprio ile yan yana gelmesine dayanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles'ta ortak bir arkadaş grubunda tanışan ikilinin flört ettiği öne sürülmüştü. Ancak Rudova o dönem yaptığı açıklamalarda, aralarında romantik bir ilişki yaşanmadığını belirterek durumu netleştirmiş ve Di Caprio ile çekilmiş bir fotoğrafını kişisel hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.