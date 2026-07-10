TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programlarıyla uluslararası sahneye çıkan Türk öğrenci takımları, Güney Kore ve İngiltere'de düzenlenen prestijli teknoloji yarışmalarında önemli dereceler elde etti. Kurumun açıklamasına göre, lise ve üniversite seviyesindeki gençler ülkeyi başarıyla temsil etti.

Güney Kore'nin Incheon kentinde gerçekleştirilen RoboCup 2026 organizasyonuna TÜBİTAK

Fen Lisesi öğrencileri katılım sağladı. DOLLBY ve OGEE isimli takımlar, RoboCupJunior Soccer Infrared ile RoboCupJunior Rescue Simulation kategorilerinde ter döktü. Farklı ülkelerden gelen ekiplerle uluslararası ittifaklar kuran Türk öğrencileri, SuperTeam Challenge kategorisinde dünya ikinciliğine ulaşmayı başardı.

İNGİLTERE'DEN GELECEK VADEDEN TAKIM ÖDÜLÜ

Uluslararası alandaki bir diğer başarı haberi ise İngiltere'den geldi. Çukurova Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren 1,5 Adana UAV Takımı, IMechE UAS

Challenge yarışmasında boy gösterdi. İnsansız hava araçları üzerine projelerin yarıştığı etkinlikte Türk ekibi, 'En Çok Gelecek Vadeden Takım' (Most Promise Award) unvanına layık görüldü.

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMI NASIL İŞLİYOR?

Öğrencilerin yurt dışındaki bu tür büyük organizasyonlara katılımı, TÜBİTAK'ın Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Etkinlik Katılım Desteği kapsamında finanse ediliyor. Bu program, genç yeteneklerin teknoloji geliştirme süreçlerine dahil olmasını ve küresel arenada tecrübe kazanmasını amaçlıyor. Kurum yetkilileri, elde edilen çifte başarının ardından öğrenci ve danışman öğretmenleri tebrik ederek desteklerin süreceği mesajını iletti.