Tüm Güzellik Sektörü İşveren Sendikası (TÜGSİS) öncülüğünde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen "1'inci Medikal Estetik Çalıştayı", hekimler ile güzellik merkezi temsilcilerini bir araya getirdi. Sektörün temel sorunlarının tartışıldığı organizasyonda, kalıcı çözümler için ortak yol haritası belirlenmesi kararlaştırıldı.

TÜGSİS

Organizasyon Koordinatörü Merve Kıldıran'ın koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, mesleki standartların yükseltilmesi odak noktası oldu. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, çalıştayda yetki karmaşasının giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve etik değerlerin güçlendirilmesi gibi kritik başlıklar katılımcıların ortak aklıyla ele alındı.

HEDEF GÜVENİLİR VE KURUMSAL YAPI

TÜGSİS

Genel Başkanı Mehtap Sahil, estetik ve güzellik alanının her geçen gün büyüyen stratejik ve ekonomik bir değer olduğuna dikkat çekti. Sahil, kamu kurumları ve üniversitelerle yapılacak iş birlikleri sayesinde sektörün uluslararası rekabet gücü yüksek, daha güvenilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca, işverenlerin hak ve menfaatlerinin korunmasının da öncelikli çalışma alanları arasında olduğu ifade edildi.

ALANYA VE BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya ve Alanya bölgesi, son yıllarda sağlık ve estetik turizmi açısından ciddi bir ivme yakalamış durumda. ATSO'da düzenlenen bu çalıştaydan çıkacak mesleki standart kararları ile kayıt dışılığı önleme adımlarının, bölgedeki çok sayıdaki güzellik merkezinin hizmet kalitesine ve turizm gelirlerine olumlu yansıması muhtemel görünüyor.

Ayrışmak yerine ortak çözümler üretmek amacıyla toplandıklarını vurgulayan Başkan Sahil, çalıştay raporunun sektörün gerçek temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda şekillenerek ilgili devlet kurumlarına sunulacağını açıkladı. Organizasyon, bilimsel bilgi paylaşımı ve mesleki dayanışma mesajlarıyla sona erdi.