VATANDAŞLARIN bayramı daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir şehir ortamında geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya’nın birçok noktasında yoğun mesai harcanıyor.

Yol yıkama arasözleri, vakumlu süpürge araçları ve mobil temizlik ekipleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, Alanya girişinden başlayan Tosmur Mahallesi’ne kadar uzanan ana yol güzergâhında devam ediyor. Mahalleler de yürütülen çalışmalarla ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar, kaldırımlar, refüjler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da detaylı temizlik uygulamaları yapılıyor.

“ÇALIŞMALAR PROGRAMLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Kent estetiğini korumak ve çevre temizliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla çalışan ekipler, özellikle trafik yoğunluğunu ve vatandaşların günlük yaşamını etkilememek adına mesailerine gece saatlerinde başlıyor. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda yollar tazyikli suyla yıkanırken, kaldırımlarda biriken toz ve atıklar titizlikle temizleniyor. Süpürge araçları ise ana caddelerde detaylı temizlik gerçekleştirerek sabah saatlerine kadar şehri yeni güne hazırlıyor. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, bayram öncesinde temizlik çalışmalarının ilçe genelinde programlı şekilde devam edeceğini belirterek, yapılan çalışmalar sayesinde hem kötü görüntülerin önüne geçildiği hem de sıcak yaz günleri öncesinde daha hijyenik bir kent ortamı oluşturulduğunu ifade etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları vatandaşlardan da takdir toplarken, özellikle gece saatlerinde sürdürülen yoğun mesai sayesinde Alanya’nın cadde ve sokakları bayrama hazırlanıyor.

