Vali Şahin'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sevginin, emeğin ve sabrın tükenmez kaynağı olan annelerimiz; toplumumuzun birleştirici gücü ve en sarsılmaz dayanağıdır. Onlar; bu toprakların ruhunu mayalayan, köklü değerlerimizi istikbale taşıyan ve bizi biz kılan en mukaddes bağımızdır. Geleceğimizi şekillendiren tüm değerlerin temelinde, annelerimizin sessiz emeği, bitmek bilmeyen fedakârlığı ve üzerimizden eksik etmedikleri duaları vardır. Annelerimizin asil benliğinde; Hayme Ana’nın feraseti, Nene Hatun’un cesareti, Zübeyde Hanım’ın vakarı ve ismini tarihe altın harflerle yazdırmış nice anamızın sönmeyen izi vardır. Tarih boyunca kurduğumuz her devletin ve yaşattığımız her medeniyetin özünü ilmek ilmek işleyen bu eşsiz ruh, bugün de evlatlarını aynı şuur ve inançla yetiştiren annelerimizde varlığını sürdürmekte, 'Büyük Türkiye' idealimizi geleceğe taşıyacak nesilleri şekillendirmektedir. Bu köklü mirası geleceğe taşımak adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla annelerimizin sosyal haklarını ve yaşam standartlarını daha da güçlendirmek ve güvence altına almak temel hedefimizdir. Annelerimizin aile yapımızın temel taşı olduğu bilinciyle hareket ederek, onları daima baş tacı etmek ve aile birliğini 'Türkiye Yüzyılı’mızın' sarsılmaz temeli kılmak önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, kendilerine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

