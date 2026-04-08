GECE boyunca farklı kategorilerde çok sayıda başarılı sanatçı ödüle layık görülürken, özellikle dövme sanatçıları performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yankıları süren organizasyonda Umut Anıl Güzel "Best Tattoo Artist", Orhan Alkın "Best Small Black & Grey", Ercüment Er "Best Line Work Artist" ve Çağatay Bekar ise "Best Dotwork Artist" kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu. Başarılarıyla adlarından söz ettiren sanatçılar, sadece Alanya'da değil, uluslararası arenada da boy gösterecek. Ödül alan isimlerin önümüzdeki süreçte Avrupa'da düzenlenecek prestijli dövme yarışmasına katılacak olması, gecenin önemini bir kat daha artırdı. Sanat ve estetiğin ön planda olduğu Ala Awards gecesi, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, Alanya'nın sanat alanındaki potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyonun ardından konuşulanlar ve paylaşılan görüntüler, gecenin etkisinin uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Cemali AYDINOĞLU
Ala Awards gecesi Alanya’da iz bıraktı: Sanat ve ödüller geceye damga vurdu
Alanya'da sanat ve eğlenceyi buluşturan Ala Awards Best Artist Ödülleri Gecesi'nin yankıları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cosmopolitan Bar'da gerçekleştirilen ve yoğun katılımla dikkat çeken organizasyon, hem görkemi hem de ödül alan isimleriyle uzun süre konuşulacağa benziyor
Kaynak: Haber Merkezi
