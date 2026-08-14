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Al Hilal-Al Faisaly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Al Hilal ile Al Faisaly, 14 Ağustos Cuma günü Riyad’daki Kingdom Arena’da karşılaşacak. Maçın saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Al Hilal ile Al Faisaly karşı karşıya gelecek. Sezona kendi sahasında başlayacak Al Hilal, ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

AL HILAL-AL FAISALY MAÇI NE ZAMAN?

Al Hilal-Al Faisaly karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. 14 Ağustos Cuma günü oynanacak diğer karşılaşmaları daha önce günün maç programında aktarmıştık.

Al Hilal’in resmi fikstüründe karşılaşmanın Riyad’daki Kingdom Arena’da oynanacağı açıklandı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu kayıtlarında da maçın tarihi, saati ve stadı aynı şekilde yer alıyor.

AL HILAL-AL FAISALY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye’de HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacağı bilgisi paylaşılıyor. HT Spor yayınının şifresiz olması, karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlere ücretsiz izleme seçeneği sunacak. Dijital yayını tercih edenler ise S Sport Plus üzerinden maçı takip edebilecek.

YENİ SEZONUN İLK MAÇI

Al Hilal-Al Faisaly karşılaşması iki ekibin de 2026-2027 Suudi Arabistan Pro Lig sezonundaki ilk sınavı olacak. Ligin resmi fikstürüne göre sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve toplam 34 hafta oynanacak.

Al Hilal'in ilk hafta rakibi Al Faisaly olurken, Riyad ekibi ikinci lig maçında 20 Ağustos'ta deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak.

AL HILAL-AL FAISALY MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Al Hilal-Al Faisaly Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma Saat: 21.00 Stadyum: Kingdom Arena, Riyad Turnuva: Suudi Arabistan Pro Lig Yayın: HT Spor, S Sport Plus