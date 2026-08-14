Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını belirleyecek enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeler yapıldı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarmasının hemen ardından, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette bir önceki dönem yüzde 29,21 olan yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,43'e yükseldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANLARI

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik resmi yıl sonu enflasyon hedefinin tutması halinde, yılın ikinci yarısını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 10,64 olarak gerçekleşecek. Toplu sözleşme şartlarının da dahil edilmesiyle memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yaklaşık yüzde 11,85 bandında hesaplanıyor. Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının bu oranla 26.058 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

PİYASA BEKLENTİSİ MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ortaya çıkan yüzde 29,43'lük yıl sonu TÜFE beklentisi ise maaş artışlarını bir miktar daha yukarı taşıyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 11,87 seviyesine ulaşıyor. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 13,10 olacağı öngörülüyor. Aynı senaryoda 23.552 TL'lik en düşük emekli aylığının yaklaşık 26.348 TL'ye yükselebileceği ifade ediliyor.

ZAM ORANLARI NASIL KESİNLEŞECEK?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak nihai zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak altı aylık enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Memur maaş artışlarında doğrudan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin yeni yılda alacağı kesin maaşlar resmiyet kazanacak.