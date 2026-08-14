Trendyol 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftası Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer karşılaşmasına sahne olacak. İki İstanbul ekibi, 14 Ağustos Cuma akşamı Esenler’de üç puan için sahaya çıkacak.

ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır’ın yardımcılıklarını Uğur Sarı ile Demirhan Emir yapacak.

Erokspor 10 Kisiyle 1 Puani Kurtardi Sariyer Buyuk Firsat Tepti VoqwMAÇ HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor’dan canlı ve şifresiz izleyebilecek. Böylece Esenler Erokspor-Sarıyer maçı için ücretli yayın üyeliği gerekmeyecek.

İKİ TAKIM DA SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Esenler Erokspor, teknik direktör Ali Onur Cerrah yönetiminde saha avantajını kullanarak lige üç puanla başlamayı hedefliyor. Sarıyer’in başında ise Bülent Bölükbaşı bulunuyor. Sarıyer deplasmandan puan veya puanlarla dönmek için mücadele edecek.

Antalyaspor, Mardin deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor
Antalyaspor, Mardin deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor
İçeriği Görüntüle

3846976 15C8A425A03Be7Aab6Bf201B68756F87ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer
Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma
Saat: 21.30
Stadyum: Esenler Erokspor Stadyumu
Hakem: Süleyman Bahadır
Yayın: TRT Spor
Yayın durumu: Canlı ve şifresiz

Kaynak: Haber Merkezi