Trendyol 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftası Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer karşılaşmasına sahne olacak. İki İstanbul ekibi, 14 Ağustos Cuma akşamı Esenler’de üç puan için sahaya çıkacak.

ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır’ın yardımcılıklarını Uğur Sarı ile Demirhan Emir yapacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor’dan canlı ve şifresiz izleyebilecek. Böylece Esenler Erokspor-Sarıyer maçı için ücretli yayın üyeliği gerekmeyecek.

İKİ TAKIM DA SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Esenler Erokspor, teknik direktör Ali Onur Cerrah yönetiminde saha avantajını kullanarak lige üç puanla başlamayı hedefliyor. Sarıyer’in başında ise Bülent Bölükbaşı bulunuyor. Sarıyer deplasmandan puan veya puanlarla dönmek için mücadele edecek.

ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer

Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma

Saat: 21.30

Stadyum: Esenler Erokspor Stadyumu

Hakem: Süleyman Bahadır

Yayın: TRT Spor

Yayın durumu: Canlı ve şifresiz