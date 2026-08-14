Futbolseverlerin merak ettiği “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu. 14 Ağustos Cuma günü Türkiye’de gözler özellikle Süper Lig’in sezon açılışına çevrilecek.

Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte 1. Lig’de Esenler Erokspor ile Sarıyer sahaya çıkacak. Bu karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2’den izlenebilecek.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON BU AKŞAM BAŞLIYOR

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasında Galatasaray, Çorum FK'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak maçın yayın adresi beIN Sports 1 olacak. Güncel maç programlarında karşılaşma günün Türkiye'deki öne çıkan müsabakası olarak yer alıyor.

14 AĞUSTOS CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig

21.30 | Galatasaray - Çorum FK | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

21.30 | Esenler Erokspor - Sarıyer | TRT Spor / beIN Sports 2

UEFA Avrupa Ligi

21.00 | KÍ Klaksvík - Lech Poznan

Hollanda Eredivisie

21.00 | Telstar - Sparta Rotterdam

Portekiz Ligi

22.15 | Sporting CP - Vitoria Guimaraes | beIN Sports 3

Suudi Arabistan Pro Lig

19.50 | Neom SC - Al Fayha

21.00 | Al Hilal - Al Faisaly | S Sport Plus

21.00 | Al Ettifaq - Al Riyadh

Fransa Ligue 2

21.45 | St. Etienne - Clermont | beIN Sports 4

21.45 | Reims - Dunkerque | beIN Sports 5

Günün programında ayrıca Almanya 2. Bundesliga, Belçika, Hollanda ve Fransa alt liglerinde de karşılaşmalar bulunuyor. Fikstür listelerinde Braunschweig-Bochum ve Holstein Kiel-St. Pauli maçlarının saat 19.30'da, Wolverhampton-Blackburn karşılaşmasının ise saat 22.00'de başlayacağı görülüyor.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos Cuma saat 21.30'da beIN Sports 1'den yayınlanacak. Esenler Erokspor-Sarıyer mücadelesi de aynı saatte başlayacak ve TRT Spor'dan takip edilebilecek.

Yayıncı kuruluşların programlarında son dakika değişiklikleri yapılabileceği için karşılaşma saatine yakın yayın akışının yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.