Futbolseverlerin merak ettiği “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu. 14 Ağustos Cuma günü Türkiye’de gözler özellikle Süper Lig’in sezon açılışına çevrilecek.

Esenler Erokspor-Sarıyer maçı bugün: Saat kaçta, hangi kanalda?
Esenler Erokspor-Sarıyer maçı bugün: Saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte 1. Lig’de Esenler Erokspor ile Sarıyer sahaya çıkacak. Bu karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2’den izlenebilecek.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON BU AKŞAM BAŞLIYOR

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasında Galatasaray, Çorum FK'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak maçın yayın adresi beIN Sports 1 olacak. Güncel maç programlarında karşılaşma günün Türkiye'deki öne çıkan müsabakası olarak yer alıyor.

14 AĞUSTOS CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig

  • 21.30 | Galatasaray - Çorum FK | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

  • 21.30 | Esenler Erokspor - Sarıyer | TRT Spor / beIN Sports 2

UEFA Avrupa Ligi

  • 21.00 | KÍ Klaksvík - Lech Poznan

Hollanda Eredivisie

  • 21.00 | Telstar - Sparta Rotterdam

Portekiz Ligi

  • 22.15 | Sporting CP - Vitoria Guimaraes | beIN Sports 3

Suudi Arabistan Pro Lig

  • 19.50 | Neom SC - Al Fayha
  • 21.00 | Al Hilal - Al Faisaly | S Sport Plus
  • 21.00 | Al Ettifaq - Al Riyadh

Fransa Ligue 2

  • 21.45 | St. Etienne - Clermont | beIN Sports 4
  • 21.45 | Reims - Dunkerque | beIN Sports 5

Günün programında ayrıca Almanya 2. Bundesliga, Belçika, Hollanda ve Fransa alt liglerinde de karşılaşmalar bulunuyor. Fikstür listelerinde Braunschweig-Bochum ve Holstein Kiel-St. Pauli maçlarının saat 19.30'da, Wolverhampton-Blackburn karşılaşmasının ise saat 22.00'de başlayacağı görülüyor.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos Cuma saat 21.30'da beIN Sports 1'den yayınlanacak. Esenler Erokspor-Sarıyer mücadelesi de aynı saatte başlayacak ve TRT Spor'dan takip edilebilecek.

Yayıncı kuruluşların programlarında son dakika değişiklikleri yapılabileceği için karşılaşma saatine yakın yayın akışının yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi