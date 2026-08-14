Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi İstanbul'da açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımlarından Arca Çorum FK'yi sahasında ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç programına göre karşılaşma 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun programına göre maç beIN SPORTS 4K üzerinden de takip edilebilecek.
Yayın abonelik sistemi üzerinden gerçekleştirileceği için Galatasaray-Arca Çorum FK maçı şifresiz yayınlanmayacak.
SÜPER LİG'DE SEZONUN İLK MAÇI
Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması aynı zamanda 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk maçı olacak. TFF fikstüründe ilk haftanın diğer karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerine yayıldı.
Galatasaray, geçen sezonun ardından üst üste beşinci şampiyonluğu hedeflediği yeni sezona taraftarı önünde başlayacak. Arca Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk sınavını son şampiyon karşısında verecek.
MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK
TFF, karşılaşmanın hakemi olarak Batuhan Kolak'ı görevlendirdi. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem ise Asen Albayrak olacak.
GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇ BİLGİLERİ
Maç: Galatasaray-Arca Çorum FK
Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma
Saat: 21.30
Stadyum: RAMS Park
Yayın: beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS 4K
Hakem: Batuhan Kolak
Yayın durumu: Şifreli