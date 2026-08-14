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TFF, karşılaşmanın hakemi olarak Batuhan Kolak'ı görevlendirdi. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem ise Asen Albayrak olacak.

Galatasaray, geçen sezonun ardından üst üste beşinci şampiyonluğu hedeflediği yeni sezona taraftarı önünde başlayacak. Arca Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk sınavını son şampiyon karşısında verecek.

Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması aynı zamanda 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk maçı olacak. TFF fikstüründe ilk haftanın diğer karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerine yayıldı.

Yayın abonelik sistemi üzerinden gerçekleştirileceği için Galatasaray-Arca Çorum FK maçı şifresiz yayınlanmayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun programına göre maç beIN SPORTS 4K üzerinden de takip edilebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç programına göre karşılaşma 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

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