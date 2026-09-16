Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazileri ve ormanlık alanlarda tahribata yol açan yangının ardından bölge üreticisine yönelik yardım çalışmaları sürüyor. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, otlakları yanan ve yem sıkıntısı çeken besiciler için hayırseverler tarafından temin edilen saman balyaları bölgeye sevk edildi. Aksu Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ilk yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen ilk sevkiyatın ardından, hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan yeni saman balyalarının da periyodik olarak afetzede çiftçilere ulaştırılması planlanıyor. Bölge halkı, zorlu süreçte kendilerine nefes aldıran bu dayanışma için yetkililere ve bağışçılara teşekkürlerini iletti.

KARAÖZ VE YEŞİLKARAMAN YENİDEN YEŞERECEK

Yangın sonrası yürütülen destek faaliyetlerini değerlendiren Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, afetzedeleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Felaketin boyutlarına dikkat çeken Yıldırım, "Yangının ardından 'Karaöz karardı, Yeşilkaraman’ın yeşili bitti' dedik. Ancak bu toprakların yeniden yeşereceğine olan inancımızı hiç kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

Zarar gören vatandaşların yaralarını sarmanın en temel görevleri olduğunu belirten Başkan Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını duyurdu.

AFET SONRASI ÜRETİME CAN SUYU NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgesel yangınlarda mera ve otlak alanlarının küle dönmesi, kırsaldaki hayvancılık faaliyetlerini doğrudan tehdit ediyor. Afet sonrası sağlanan acil yem ve saman destekleri, üreticinin artan maliyetler karşısında hayvanlarını elden çıkarmasını önleyerek yerel tarım ekonomisinin sürdürülebilirliğine kritik bir katkı sunuyor.