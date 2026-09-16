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Bologna, Tedesco’nun ayrılığının ardından Raffaele Palladino’nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Serie A’daki kötü başlangıç sonrasında yönetim, sezonun geri kalanında farklı bir teknik direktörle devam etme kararı aldı.

Bologna ile sezon öncesinde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Domenico Tedesco, takımın başında beklenen çıkışı yakalayamadı.

Alınan sonuçların ardından kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Bologna, Tedesco yönetiminde Serie A’nın ilk 4 haftasında beklentilerin oldukça altında kaldı. İtalyan ekibi bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1 puan toplayabildi.

İtalya Serie A’da sezona kötü başlayan Bologna’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Domenico Tedesco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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