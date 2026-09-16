İtalya Serie A’da sezona kötü başlayan Bologna’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Domenico Tedesco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe’deki görevinin ardından Bologna’nın başına geçen Tedesco’nun İtalya macerası uzun sürmedi. Sezon öncesinde 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı.
İLK 4 HAFTADA SADECE 1 PUAN
Bologna, Tedesco yönetiminde Serie A’nın ilk 4 haftasında beklentilerin oldukça altında kaldı. İtalyan ekibi bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1 puan toplayabildi.
Alınan sonuçların ardından kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.
TEDESCO’NUN BOLOGNA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ
Bologna ile sezon öncesinde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Domenico Tedesco, takımın başında beklenen çıkışı yakalayamadı.
Serie A’daki kötü başlangıç sonrasında yönetim, sezonun geri kalanında farklı bir teknik direktörle devam etme kararı aldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR PALLADINO
Bologna, Tedesco’nun ayrılığının ardından Raffaele Palladino’nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
Palladino’nun sezonun geri kalan bölümünde Bologna’nın başında görev yapacağı belirtilirken, İtalyan ekibi yeni teknik direktörüyle birlikte ligde toparlanmayı hedefliyor.