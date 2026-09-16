16 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca liralık büyük ikramiyenin tutarı ile kazanan numaralar belli oldu.

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte büyük ikramiye 671 milyon 448 bin 726 TL olarak açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından kupon sahipleri numaralarını kontrol etmeye başladı.

KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

16 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan 6 numara şöyle sıralandı:

3 - 4 - 14 - 24 - 46 - 76

Çekilişte Joker numara 2, Süper Star numarası ise 12 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE 671 MİLYON 448 BİN 726 TL

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 671 milyon 448 bin 726 TL seviyesine ulaştı. Yüksek ikramiye tutarı nedeniyle çekiliş sonuçları da vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Çekilişin ardından kuponlarında 3, 4, 14, 24, 46 ve 76 numaralarını işaretleyen oyuncular sonuçları karşılaştırmaya başladı.

JOKER 2, SÜPER STAR 12

Ana çekiliş numaralarının yanı sıra Joker ve Süper Star sonuçları da belli oldu. Gecenin Joker numarası 2, Süper Star numarası ise 12 olarak açıklandı.

Böylece 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları 3, 4, 14, 24, 46, 76 – Joker: 2 – Süper Star: 12 şeklinde kesinleşti.

Kupon sahipleri, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını resmi sonuçlar üzerinden kontrol edebilecek.