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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, servis aracının duvara çarpmasının ardından yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

68 yaşındaki sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dursunali İ. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Dursunali İ.’nin başından yaralandığı tespit edildi.

Kazanın, servis şoförünün öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra meydana geldiği öğrenildi. Bu nedenle çarpışma sırasında okul servisinde herhangi bir öğrencinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

Sürücü Dursunali İ., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden Dursunali İ. yönetimindeki 34 LAT 558 plakalı okul servisi kontrolden çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kontrolden çıkan okul servisinin yol kenarındaki duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Öğrencilerin kısa süre önce evlerine bırakıldığı ve kaza sırasında serviste öğrenci bulunmadığı öğrenildi.

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