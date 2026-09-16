Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan güncellemeleri kamuoyuna duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte süt üretiminde ve etiketlemesinde tüketiciyi koruyan standartlar hayata geçiriliyor.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden aktardığı bilgilere göre, raflardaki sütlerde yaşanan yağ oranı karmaşası sona eriyor. Artık içme sütleri sadece tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere 4 ana kategoride satışa sunulacak. Tüketiciyi yanıltma potansiyeli taşıyan etiketlemelerin önüne geçmek amacıyla 'doğal' ifadesinin kullanımı sınırlandırıldı. Bu ibare, bundan böyle yalnızca tam yağlı ve yağlı süt paketlerinde yer alabilecek.

GLİKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBUNA KESİN YASAK

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddesi ise çeşnili ve aromalı sütleri kapsıyor. Tüketicilerin market raflarından alacağı aromalı sütlerin içerisine glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi tamamen yasaklandı. Ayrıca çeşnili sütlerde bulunması gereken gerçek çeşni oranı en az yüzde 1 olarak sabitlendi.

YENİ ETİKETLER TÜKETİCİYE NE SUNUYOR?

Bu adımla birlikte, özellikle çocukların sık tükettiği aromalı sütlerdeki endüstriyel şeker kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Market alışverişlerinde tüketiciler, kafa karıştırıcı küsuratlı yağ oranları veya yanıltıcı doğallık iddiaları yerine daha şeffaf ve anlaşılır etiketlerle karşılaşacak.