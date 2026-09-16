Pegasus Hava Yolları'nın Çek havacılık şirketi Smartwings'i satın alma sürecinde kritik bir karar açıklandı. Çek Rekabeti Koruma Ofisi (ÚOHS) tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemine onay verildi ancak rekabeti dengelemek amacıyla bazı kısıtlamalar getirildi. Kurum, iki şirketin birleşmesiyle özellikle yaz aylarında Prag-Antalya güzergahında oluşabilecek tekel riskini önlemeyi hedefliyor.

ÚOHS'nin değerlendirmesinde, birleşme sonrası Pegasus ve Smartwings'in Prag-Antalya hattında pazar hakimiyetini belirgin şekilde artıracağı vurgulandı. Yoğun yaz sezonunda havalimanlarındaki uçuş saatlerinin sınırlı olması nedeniyle, rakip firmaların bu güzergahta tutunmasının zorlaşacağı öngörüldü. Bu doğrultuda Pegasus, Prag ve Antalya havalimanlarındaki bazı yaz sezonu uçuş haklarını diğer hava yolu şirketlerinin kullanımına açmayı kabul etti.

AVRUPA OPERASYONLARINDA YENİ DÖNEM

Çek şirketinin bünyeye katılması, Pegasus'un Orta Avrupa'daki varlığını genişletmesi açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Satın alma sürecinde Polonya merkezli LOT Polish Airlines'ın da teklif verdiği, ancak Pegasus'un anlaşmayı sağladığı aktarıldı. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Smartwings ve Czech Airlines markalarının kendi isimleriyle faaliyetlerine devam etmesi planlanıyor. Çek Başbakanı Andrej Babiš de daha önce yaptığı bir açıklamada, Prag'dan yeni rotaların açılabileceğinin sinyalini vermişti.

KARAR SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Prag-Antalya güzergahı, yaz aylarında her iki ülkenin turizm hareketliliğinde en yoğun kullanılan rotalar arasında yer alıyor. ÚOHS'nin aldığı karar, SunExpress gibi diğer taşıyıcıların da bu pazarda rekabet edebilmesini güvence altına alıyor. Mevcut onay kararı hukuken kesinleşmiş olmamakla birlikte, ilgili tarafların itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından satın alma işleminin resmiyet kazanması bekleniyor.