İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United ile Brighton karşı karşıya geliyor. Manchester United’ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede iki ekip de tur atlayarak kupada yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Manchester United-Brighton maçı ne zaman?”, “Manchester United-Brighton maçı saat kaçta?” ve “Manchester United-Brighton hangi kanalda?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Brighton arasındaki İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşması 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Mücadele, Manchester United’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Old Trafford Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Old Trafford’daki Manchester United-Brighton mücadelesinin Türkiye saati ile 22.00’de başlaması planlanıyor.

Kupada eleme usulü oynanacak karşılaşmada iki ekip de bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapacak.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON HANGİ KANALDA?

Manchester United-Brighton karşılaşması Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mücadele platform üzerinden şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEMİ FARAI HALLAM

Manchester United ile Brighton arasında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Farai Hallam yönetecek.

Old Trafford’da saat 22.00’de başlayacak mücadelede gözler, İngiltere Lig Kupası’nda bir üst tura yükselecek takımda olacak.