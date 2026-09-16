Borsa İstanbul'da yaşanan kayıplar ve yatırım fonlarından çıkışların yarattığı likidite daralması, piyasada yeni kararları beraberinde getirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tera Portföy, iki yatırım fonunda temerrüde düştüğünü bildirdi. Şirket ayrıca altı serbest fonunda yatırımcı taleplerinin ödenme süresini uzattı.

KAP açıklamasına göre, Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) ile Tera Portföy Para Piyasası Fonu'nda (TP2) katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştu. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini, tedbirlerin alındığını aktardı. Daha önce Pusula Portföy ve Atlas Portföy de benzer likidite sorunları nedeniyle ödeme erteleme adımları atmıştı.

6 FONDA ÖDEMELER 10 GÜN SONRA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin rehberi doğrultusunda, şirketin altı fonunda birim pay değeri hesaplama ve ödeme esasları değiştirildi. 102 bini aşan yatırımcısı ve 243,6 milyar lira büyüklüğüyle dikkat çeken TLY fonunun yanı sıra TMV, TMM, DOH, T3B ve TRU fonlarında yeni sisteme geçildi. Alınan kararla, portföy varlıklarının yatırımcı aleyhine olumsuz piyasa koşullarında zararına satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEM YATIRIMCIYI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut düzende her iş günü hesaplanan fon pay değerleri ve T+2 gününde yapılan ödemeler, yeni uygulamayla ayda bir kez, ayın 15'inde hesaplanacak. Yatırımcıların satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak ödemeler, değerleme gününü takip eden 10'uncu iş gününde hesaplara yatırılacak. Bu değişiklik yatırımcıların nakde dönüş hızını yavaşlatırken, fon yönetimlerine ani piyasa dalgalanmalarına karşı ek likidite kalkanı sağlıyor. Yeni kurallar, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilen satım talimatları için geçerli olacak.