Antalya Barosu Başkanı Avukat Ali Çağdaş Bozaner'in, sanık sıfatıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "görevi kötüye kullanma, hakaret ve tehdit" suçlamaları yöneltilen Bozaner hakkında beraat kararı verildi.

Yargılama süreci, Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir hırsızlık davasında Bozaner'in CMK kapsamında zorunlu müdafi olarak görevlendirilmesiyle başlamıştı. 24 Nisan 2024'teki ilk duruşma öncesinde müvekkili Rıza Gençoğlu ile görüşmesine jandarma tarafından izin verilmediğini belirten Bozaner, durumu mahkemeye taşıyarak personel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sürecin devamında 14 Haziran 2024'teki ikinci duruşmaya Bozaner'in yerine yetki belgesiyle katılmak isteyen Avukat Gizem Kumbul'un talebi mahkemece reddedildi. Bunun üzerine duruşmaya katılan Bozaner, savunma hakkının kısıtlandığını öne sürerek reddihakim talebinde bulundu. Mahkeme hakimi Tuba Adar ise yargılamanın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Bozaner hakkında suç duyurusu yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ VE İDDİALAR

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Ekim 2024'teki karar duruşmasının ardından hazırlanan tutanakta, Bozaner'in mahkeme görevlilerine yönelik söz ve davranışlarına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. İddiaları reddeden Bozaner hakkında kamu davası açıldı. Yargılama sonunda mahkeme, isnat edilen suçların oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

CMK GÖREVLENDİRMELERİNDE SAVUNMA HAKKI TARTIŞMASI

CMK kapsamında yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmeleri, ceza yargılamasında adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Avukatların duruşma öncesinde veya sırasında müvekkilleriyle görüşme koşullarına yönelik kısıtlamalar, hukuk camiasında sıklıkla bağımsız savunma hakkının ihlali tartışmalarını beraberinde getiriyor.

"SÜREÇ DOĞRU DEĞİLDİ"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Bozaner, sonucun doğru ancak sürecin yanlış olduğunu bildirdi. Mesleki faaliyetleri nedeniyle bir avukatın hızla sanık konumuna getirilmesini eleştiren Bozaner, "Avukatlık mesleğinin, savunmanın ve hak aramanın suç konusu haline getirilmesi doğru değildi" ifadelerini kullandı.

Mücadelesinin adil yargılanma ve bağımsız savunma hakkına sahip çıkma amacı taşıdığını aktaran Bozaner, destek veren meslektaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Duruşmayı takip eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla Antalya Barosu ile dayanışma içinde olacaklarını duyurdu.