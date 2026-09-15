ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapılırken, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, hallerde faaliyet gösteren büyük tedarikçi firmaların sahte belgeler düzenleyerek ve arzı düşük göstererek fiyatları manipüle ettiği iddiaları mercek altına alındı. İncelemelerde ayrıca hayatını kaybetmiş 49 kişi adına toplam 2,5 milyon liralık müstahsil makbuzu düzenlendiği tespit edildi.

ALANYA’DA BİR YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Geniş kapsamlı soruşturmanın Antalya ve Alanya’ya da uzandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Payallar Hali’nde faaliyet gösteren E. Sebze Meyve Ticareti yöneticisi M.U.’nun gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Alanya’da bulunan diğer hallerden ise herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

GÖKTEPE: ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE KORUNMALI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tarladan sofraya uzanan gıda zincirinde üreticimizin emeğinin karşılığını alamadığı, tüketicimizin ise yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığı bir piyasa yapısının sürdürülebilir olmadığını her fırsatta ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ve yaş sebze-meyve piyasasında fiyat manipülasyonlarına yönelik bu soruşturmayı, üreticimizin hakkının korunması ve vatandaşlarımızın gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi açısından önemli buluyoruz. Burada özellikle ifade etmek isteriz ki; işini hakkaniyetle yapan, ticaret kurallarına uyan, üreticinin emeğine ve tüketicinin bütçesine saygı gösteren komisyoncu ve tüccarlarımızla hiçbir sorunumuz yoktur. Onların emeğini ve ticaretini de önemsiyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak “serbest piyasa” anlayışının arkasına sığınarak üreticiyi mağdur eden, ürünün gerçek değerinin oluşmasını engelleyen veya tüketicinin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına neden olan uygulamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Üreticinin tarlada alın teriyle ürettiği ürünün değerini bulması, tüketicinin ise aynı ürüne fahiş fiyatlarla ulaşmaması hepimizin ortak beklentisidir. Bu nedenle tarladan sofraya kadar olan zincirin tüm aşamalarının şeffaf, denetlenebilir ve adil olması; haksız kazanç sağlayan ve piyasayı manipüle eden uygulamalara karşı gereken denetim ve yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

Alanya Ziraat Odası olarak beklentimiz; üreticimizin emeğinin korunması, tüketicimizin daha uygun fiyatlarla gıdaya ulaşması ve ticaretini dürüstçe yapan esnafımızın da haksız uygulamalar nedeniyle zan altında bırakılmamasıdır.

Üreticimiz kazanacak, tüketicimiz uygun fiyata ulaşacak, dürüst ticaret yapan herkes kazanacak.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüşmesine müsaade edilmemelidir.”

Muhabir: Gülser YİĞİT