UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Milan-Benfica karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadelede Milan, sahasında Benfica’yı ağırlayacak.

San Siro’da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım da Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefliyor. Mücadeleyi Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverler ise “Milan-Benfica maçı saat kaçta?” ve “Milan-Benfica hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

MILAN-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan ile Benfica arasındaki karşılaşma 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Mücadele İtalya’nın Milano kentindeki San Siro Stadı’nda oynanacak.

MILAN-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Benfica karşılaşmasının Türkiye’de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor.

Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun ilgili platformları üzerinden takip edebilecek.

MILAN-BENFICA MUHTEMEL 11’LERİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri şöyle:

Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos

Benfica: Soares; Aursnes, Araujo, Lenglet, Dahl; Palhinha, Barreiro; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis

Teknik direktörlerin maç saatine kadar yapacağı son değerlendirmelerin ardından kadrolarda değişiklik yaşanabilir. Kesin ilk 11’ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

GÖZLER SAN SIRO’DA

Milan, taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa Ligi macerasına sahasında galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Benfica ise zorlu İtalya deplasmanından istediği sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Saat 22.00’de başlayacak mücadelede iki ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesi futbolseverlerin yakın takibinde olacak.