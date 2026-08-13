İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Motosikletle olay yerine geldiği belirtilen şüpheli, saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Altın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle bölgeye gelen şüpheli, bir kafeye girdikten sonra işletmenin üst katına çıktı.

OYUN OYNAYAN MÜŞTERİYE ATEŞ AÇTI

Üst katta oyun oynayan müşterilerden birinin yanına yaklaşan şüpheli, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan müşteri yaralanırken kafede büyük panik yaşandı.

Silahlı saldırının ardından hızla kafeden çıkmaya çalışan şüpheli, merdivenlere yöneldi.

İŞLETME SAHİBİNİ DE VURDU

Şüpheli, kaçışı sırasında merdivenlerde işletme sahibi Cumali K. ile karşılaştı. Saldırganın burada da silahını kullanarak Cumali K.’ya ateş ettiği belirtildi.

İşletme sahibinin de yaralanmasının ardından saldırgan kafeden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan ve yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kafedeki müşteri ile işletme sahibi Cumali K.’nın yaralandığı belirlendi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği kafede ve çevresinde inceleme yaptı. Olayın meydana geliş şeklinin ve saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Motosikletle kaçtığı belirtilen silahlı şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.