Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Aksu ilçesinde, yaz sezonunun en yoğun döneminde halk plajında yaşanan altyapı ve temizlik sorunları gündem oldu. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Aksu Belediyesi Birlik A.Ş. Halk Plajı'nda yaklaşık iki aydır devam eden eksiklikler, denize girmek isteyen vatandaşların mağduriyetine yol açtı.

TEMEL İHTİYAÇLAR NİÇİN KARŞILANAMIYOR?

Plajı kullanan ziyaretçilerin ifadelerine dayandırılan haberde, tuvaletlerde suların akmadığı ve deniz sonrası kullanılan duşların çalışmadığı öne sürüldü. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlıların yoğun olarak bulunduğu alanlarda su sorununun yaşanması, hijyen endişelerini beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bu tür temel hizmetlerin kesintisiz çalışması gerektiğini ifade etti.

ÇÖP VE HİJYEN SORUNU NASIL BÜYÜDÜ?

Bölgedeki çöp konteynerlerinin uzun süredir boşaltılmadığı ve atıkların çevreye yayıldığı iddia edildi. Biriken çöplerin kötü koku ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilirken, soyunma kabinlerinde de benzer bir bakımsızlığın hakim olduğu aktarıldı. Ortak kullanım alanlarının yeterince temizlenmemesi nedeniyle ziyaretçilerin sağlıklı bir ortam bulamadığı öne sürüldü.

HALK PLAJLARINDA HİJYEN NEDEN KRİTİK?

Turizm bölgelerinde yerel halkın ve kısıtlı bütçeye sahip tatilcilerin ana alternatifi olan halk plajları, kent imajının temel yansımalarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında ortak duş ve tuvaletlerdeki su kesintilerinin enfeksiyon riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yerel yönetimlerin plaj bakım periyotlarını yoğunluğa göre sıklaştırması öneriliyor.

İki aydır süregelen sorunların çözümü için Aksu Belediyesi Birlik A.Ş. yetkililerinden adım atılması bekleniyor. Vatandaşlar, turizm sezonunun geri kalanında daha düzenli ve sağlıklı bir plaj hizmeti talep ediyor.