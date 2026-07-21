Antalya'nın Aksu ilçesiyle özdeşleşen geleneksel lezzet Aksu Köftesi, coğrafi işaret alma yolunda nihai aşamaya geçti. Aksu Kaymakamlığı'nın 10 Eylül 2025 tarihinde yaptığı mahreç işareti başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu bülteninde yayımlanarak itiraz sürecine açıldı.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, tescil işleminin tamamlanmasıyla ürünün özgün niteliklerinin ve geleneksel hazırlık yöntemlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Başvuru dosyası, yöresel yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu lezzetin tüm üretim aşamalarının Antalya ili sınırları içinde yapılmasını zorunlu kılıyor. Tescil sonrası işletmelerin mahreç işareti amblemini görünür şekilde kullanması gerekecek.

GELENEKSEL TARİF VE DENETİM ŞARTLARI

Tescil dosyasına göre köfte harcı; kıyılmış sığır eti, isteğe bağlı kuzu eti ve yağı, tuz ile ekmek içi kullanılarak hazırlanıyor. Geleneksel yapımında baharat bulunmayan tarife günümüzde kimyon, karabiber veya pul biber eklenebiliyor. Yaklaşık bir saat dinlendirilen harç, porsiyonda altı adet olacak biçimde ocak, ızgara ya da mangalda pişiriliyor. Üretim süreçleri ile amblem kullanımı, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de yer alacağı en az üç kişilik bir komisyon tarafından yılda asgari bir kez denetlenecek.

BÖLGE GASTRONOMİSİNE KATKISI NE OLACAK?

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, tescil sürecinde sona gelindiğini belirterek yöresel üreticilerin bu aşamayı yakından takip etmesi gerektiğini açıkladı. Antalya genelinde yöresel lezzetlerin coğrafi işaretle tescillenmesi, bölgenin gastronomi turizmi potansiyelini doğrudan güçlendiriyor. Bu tür standartlaşma adımlarının, Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz bölgesindeki turizm çeşitliliğine ve yerel mutfak kültürünün tanıtımına olumlu yansımaları olması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.